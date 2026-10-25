Dobre vijesti za Đokovića, Fokina se povukao sa turnira u Bazelu

Španski teniser neće nastupiti na turniru serije 500 na kojem bi bio jedan od favorita s obzirom na posljednji Masters na kojem je nastupao. Podsjetimo, Fokina je u Šamgaju osvojio svoju prvu veliku titulu, pošto je u finalu savladao svog talentovanog zemljaka Rafaela Hodara.

Nije ovo prvo odustajanje u Bazelu, pošto je prethodno Aleksander Bublik bio taj koji je morao da se povuče zbog povrede. Tako je na neki način i Novak Đoković dobio dobre vijesti, jer se konkurencija smanjuje i mogao bi Srbin da se nada dobrim rezultatima iz Švajcarske.

Podsjetimo, Novak će navijati protiv Hodara na ovom turniru, jer je Đoković više od 300 bodova u zaostatku za Špancem kada je u pitanju trka za Završni masters u Torinu. Nole je izrazio želju da igra taj turnir, a moraće da bude na visini zadatka i u Bazelu, ali i Parizu, kao i da se nada nešto lošijim rezultatima svojih konkurenata.