Koliko Evropa gubi zbog odustajanja od ruskog gasa

Profesor Ekonomskog fakulteta Veljko Mijušković izjavio je da je evropska politika smanjivanja zavisnosti od ruskih energenata imala značajne ekonomske posljedice i da potpuno odustajanje od ruskih energenata neće biti lako ostvarivo.

Prema njegovoj ocjeni, ta politika je povećala troškove evropske privrede.

„Buduće promjene geopolitičkih okolnosti mogle bi da dovedu do preispitivanja dosadašnjih odluka“, ocijenio je Mijušković za RTS.

Prema njegovim riječima, visoki troškovi energije jedan su od faktora koji utiču na slabljenje konkurentnosti evropske ekonomije.

Cijena nafte na svjetskom tržištu premašila je 117 dolara po barelu, a pojedine analize ukazuju na to da bi uskoro mogla da dostigne i 120 dolara.

Profesor Ekonomskog fakulteta objašnjava da na rast cijena istovremeno utiču smanjena ponuda, veći troškovi transporta i osiguranja, ali i potreba za obnovom oštećenih energetskih postrojenja.

Obnova energetske infrastrukture na Bliskom istoku mogla bi, prema nekim procjenama, da košta oko 58 milijardi dolara.

„Pretpostavka je da će negdje polovinom naredne godine najveći dio tih kapaciteta biti koliko-toliko stavljen u funkciju“, rekao je Mijušković.

Upozorava da će za rekonstrukciju pojedinih postrojenja biti potrebni mjeseci, pa i godine.