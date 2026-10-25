Debakl Mančester junajteda: Bornmut sa tri gola ponizio Crvene đavole

Fudbaleri Mančester junajteda doživjeli su težak poraz od Bornmuta, koji je slavio rezultatom 3:0 i nanio Crvenim đavolima novi bolan udarac.

Gosti su do prednosti stigli u 38. minutu kada je Džastin Klajvert izveo slobodan udarac, a Rajan prihvatio loptu i preciznim udarcem je poslao u donji lijevi ugao gola.

Samo pet minuta kasnije uslijedio je novi šok za domaće navijače. Odbrana Mančester junajteda napravila je veliku grešku, koju je iskoristio Markus Tavernije i povisio prednost Bornmuta na 2:0.

Junajted je u prvom poluvremenu imao priliku da postigne pogodak, ali se u 41. minutu istakao srpski golman Đorđe Petrović, koji je odbranio udarac Brajana Mbeuma iz situacije jedan na jedan.

Bornmut je i u nastavku predstavljao ozbiljnu prijetnju. Već u 47. minutu Evanilson je zatresao mrežu domaćih, ali je pogodak poništen zbog ofsajda.

Tri minuta kasnije Rajan je imao odličnu priliku da poveća prednost, međutim, golman Mančester junajteda Sene Lamens sjajnom intervencijom spriječio je novi pogodak.

Pitanje pobjednika praktično je riješeno u 71. minutu. Nakon još jedne loše reakcije odbrane domaćih, Evanilson je došao do lopte na ivici šesnaesterca i preciznim udarcem postavio konačnih 3:0.

Mančester junajted je u završnici pokušavao da ublaži poraz, a jednu od posljednjih prilika imao je Leni Joro u 86. minutu, ali je njegov udarac blokiran.

Uprkos većem posjedu lopte u pojedinim dijelovima utakmice, izabranici Majkla Kerika nisu uspjeli da pronađu put do mreže raspoloženog Đorđa Petrovića, dok je Bornmut efikasnom igrom stigao do ubjedljive pobjede.