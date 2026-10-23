Autor:ATV redakcija
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Fudbalska euforija trese Banjaluku nakon pobjede “crveno plavih” u Konferencijskoj ligi.
Borčevi fudbaleri savladali su finskog šampiona, a u centru grada osvanuo je grafit kao poruka za sva vremena:
“Vjerujem da će Atalanta pasti u Banjaluci, a kamoli ti na mene.”, pisano navijačkom rukom sa jasnom željom i vjerom su i neka “veća čuda” moguća.
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