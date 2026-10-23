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“Vjerujem da će Atalanta pasti u Banjaluci, a kamoli ti na mene”

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23.10.2026 10:18

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“Вјерујем да ће Аталанта пасти у Бањалуци, а камоли ти на мене”
Foto: ATV

Fudbalska euforija trese Banjaluku nakon pobjede “crveno plavih” u Konferencijskoj ligi.

Borčevi fudbaleri savladali su finskog šampiona, a u centru grada osvanuo je grafit kao poruka za sva vremena:

“Vjerujem da će Atalanta pasti u Banjaluci, a kamoli ti na mene.”, pisano navijačkom rukom sa jasnom željom i vjerom su i neka “veća čuda” moguća.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

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Tagovi :

FK Borac

Atalanta

Banjaluka

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