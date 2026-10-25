Ona je sada, nekoliko mjeseci kasnije, progovorila o tom periodu koji je bio izuzetno težak za nju.

Mina je otkrila kako se danas osjeća i istakla da je njenom vjereniku Kasperu tada bilo veoma teško.

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"Nikad bolje sam, odlično, oživjela sam. Kasperu je bilo teško, pogotovo što je putovao iz Amerike da bude pored mene. On je jedva čekao svakog dana da bude pola dva da dođe u bolnicu, podneo je to stojički. Kad se to desilo, on je sutradan došao. Dešava se to, prevazišla sam sve to. Moje godine, imam 51 godinu, ta menopauza, pa me je sve sastavilo. Kćerka je znala da je sve okej, zna ona da je mama jaka, viđale smo se. Kasper mi je stalno prenosio, bio je uz mene, bude po dva sata i preko toga. Želim da se zahvalim svim ljudima koji su bili uz mene, ne bih željela nikome da se desi, živimo u stresnom vremenu", započela je Mina u "Premijeri".

Ona je otkrila kako je prebrodila težak period.

"Uz Boga, molitve i ljubav sam sve preživjela. Kolege su čule da sam tamo, svi su me podržavali. Ja ništa nisam znala, Kasper mi nije pričao ništa šta se dešavalo napolju. Alkohol ne konzumiram, sportski sam tip", kazala je ona.

"Poslije toga sam otišla na more i bila na moru mjesec dana, Kasper je bio uz mene, uživala sam. Kao prijatelj i kao čovjek koga volim, kao muž, Kasper mi znači sve. Pomaže mi dosta oko nastupa, Instagrama, Jutjuba, sve on to radi. Posle svega kroz šta sam prošla zaslužila sam da imam njega pored sebe. On je i dalje moj vjerenik i budući suprug, planiramo svadbu, planiram dosta kolega da pozovem. Nisam ništa planirala, ali će biti nešto dobro i opušteno", rekla je Mina Kostić, piše Grand.