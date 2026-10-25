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Cvijanović zahvalila građanima na podršci: "319.705 puta hvala"

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25.10.2026 17:00

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Цвијановић захвалила грађанима на подршци: "319.705 пута хвала"
Foto: Instagram/Željka Cvijanović

Srpski član Predsjedništva Željka Cvijanović zahvalila se građanima koji su joj pružili podršku nakon što su utvrđeni rezultati Opštih izbora 2026. godine.

"Sada, kada su prebrojani svi glasovi, ostaje mi samo da kažem - 319.705 puta hvala", rekla jek srpski član Predsjedništva Željka Cvijanović, koja je reizabrana na ovu funkciju.

Bošnjački član Predsjedništva Denis Bećirović je osvojio 222.484 glasa, a hrvatski član Darijana Filipović 120.701.

Pored Cvijanovićeve, jedini u BiH koji je osvojio preko 300.000 glasova je novoizabrani predsjednik Republike Srpske Savo Minić, koji je osvojio 301.532 glasa.

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Željka Cvijanović

Srpski član predsjedništva BiH

Opšti izbori 2026

Rezultati izbora 2026

Izbori 2026

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