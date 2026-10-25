Hrvati otkrili zašto zaobilaze meso iz supermarketa, evo gdje pazare

Sve više potrošača u Hrvatskoj pažljivo bira kakvo meso kupuje i šta se na kraju nalazi u njihovim obrocima. Dok je zapakovano meso iz supermarketa mnogima i dalje najbrži i najpraktičniji izbor, drugi povjerenje poklanjaju isključivo mesarama - u potrazi za svježijim komadima, informacijama o porijeklu i načinu obrade.

Međutim, prepoznati kvalitetno i svježe meso uopšte nije lak zadatak. Čak i kada kupci detaljno zagledaju komade u radnji, izglede ih često može prevariti.

"To je dosta teško vizuelno prepoznati, već će kupac moći da prepozna tek po ukusu i kada je hrana gotova. Znam da je tada kasno, ali teško je kupcu to objasniti, bilo vizuelno bilo ovako, razgovorom. Kad vidim komad mesa, mogu da posumnjam, ali dok ga ne uzmem u svoje ruke i detaljno pogledam, ja to ne mogu da raskrinkam, a kamoli kupac koji ne drži svježe meso svakog dana u svojim rukama."

Zbog čega mnogi izbjegavaju pakovano mljeveno meso?

Komentari na društvenim mrežama i forumima poput Redita pokazuju da među kupcima važi nepisano pravilo — prednost uvijek imaju lokalne mesare.

Najveće kritike građani upućuju na račun pakovanog mlevenog mesa iz supermarketa:

Mlevenje pred očima kupca: Mnogi insistiraju da se meso melje isključivo pred njima, kako bi bili sigurni da ne dobijaju otpatke, žile i nepoželjne dijelove kojih radnja želi da se riješi.

Sumnja u kvalitet: Pojedini kupci tvrde da se za pakovano mleveno meso koriste stariji komadi koji se više ne mogu prodati u komadu, pomiješani sa ledom. "U supermarketima je staro meso. Mleveno meso je od komada koje više ne mogu prodati koliko je loše i još pomiješano s mljevenim ledom. Otrovi", napisao je jedan od kometnatora.

Nabavka direktno sa sela i OPG-ova

Pored mesara, dio potrošača ide i korak dalje, pa cjelokupno meso nabavlja direktno od provjerenih lokalnih proizvođača, prijatelja i poljoprivrednih gazdinstava (OPG). Na taj način, kako navode, tačno znaju ko je i kako gajio stoku, kao i kada je izvršeno klanje.

Druga strana medalje: Da li su supermarketi zaista toliko loši?

Ipak, nisu svi kupci isključivi. Neki za svakodnevne potrebe i dalje bez problema kupuju u velikim trgovinskim lancima.

Jedan korisnik Redita podijelio je iskustvo iz razgovora sa dugogodišnjim mesarom koji je radio na različitim mjestima — od restorana do prodavnica. Prema njegovim riječima, mesara u sklopu jednog velikog supermarketa na poznatoj turističkoj lokaciji (u dijelu za pripremu mesa iza šaltera) bila je najčistija i najurednija u kojoj je ikada radio. Zbog toga mnogi zaključuju da, iako naginju lokalnim mesarama, nemaju problem da kvalitetan komad mesa pazare i u supermarketu.