Janša: Slovenija nazadovala na nivo iz 2008. godine

Slovenački premijer Janez Janša izjavio je danas da je Slovenija nakon sticanja nezavisnosti 1991. godine bila na pravom putu da ostvari uspjeh, ali da je potom uslijedio period propuštenih prilika.

On je tokom govora u Koperu povodom Dana suvereniteta ocijenio da je sticanje slovenačke nezavisnosti bilo rezultat dugotrajne borbe nacije da istraje i očuva svoj jezik i identitet, prenijela je agencija STA.

Prema njegovim riječima, zemlja je mnogo postigla, uključujući ulazak na izazovna zapadna tržišta i ostvarivanje ciljeva pridruživanja EU i NATO-u.

"Ponekad se čini da nismo u potpunosti svjesni šta smo postigli u prvom poluvremenu nakon nezavisnosti. Drugo poluvrijeme bilo je puno propuštenih prilika, velikih grešaka i napora da se one isprave", rekao je on.

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Dodao je da je Slovenija trenutno na nivou na kojem je bila još 2008. godine.

"Ovo nazadovanje je rezultat godina klizanja nazad u sistem privilegija, političkih zloupotreba pravosuđa, očiglednih kršenja ustavnog poretka i politike isključenja", tvrdi Janša.

Kazao je da se Slovenija sada suočava sa izazovom da zakorači naprijed i dobije novi zamah, prenio je Tan‌jug.