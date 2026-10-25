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Izlaznost na izborima u Srbiji do 16 časova

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25.10.2026 17:11

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Гласачка кутија за избор народних посланика на парламентарним изборима у Србији, 25.10.2026. године.
Foto: TANJUG/ Ministarstvo privrede/ bg

Prema posljednjim podacima, na vanrednim parlamentarnim izborima u Srbiji, na biračka mjesta do 16 časova izašlo je više od polovine prijavljenih birača.

Izlaznost do 16 časova

Prema podacima organizacije CRTA, do 16 časova glasalo je oko 56,4 odsto upisanih birača.

Na prethodnim parlamentarnim izborima održanim 17. decembra 2023. izlaznost do 16 časova iznosila je 42,36 odsto.

Izlaznost do 14 časova

Studenti su objavili da je izlaznost u Srbiji do 14 časova iznosila oko 46,3 odsto.

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Prema objavi RIK-a, do 14 časova glasalo je oko 46,53 odsto birača.

Procjenu su objavili i CeSid-Ipsos, prema kojima je do 14 časova glasalo 46,4 odsto birača, prema 84 odsto obrađenog materijala, navodi Danas.

Na izborima 2023. godine, do 14 časova izlaznost je bila 32,2 odsto.

Izlaznost do 13 časova

Do 13 sati na parlamentarne izbore izašlo je 41,1 odsto građana s pravom glasa, objavila je CRTA.

Poređenja radi, na parlamentarnim izborima u decembru 2023. do 13 časova izašlo je 26.6 odsto birača.

Izlaznost do 12 časova

Republička izborna komisija (RIK) saopštila je da je do 12 časova na vanrednim parlamentarnim izborima glasalo 34,55 odsto birača.

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Izbori u Srbiji

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Izlaznost na izborima

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