Vrhunac haosa u Francuskoj: Uhapšeno više od 1.300 ljudi

Francuske vlasti uhapsile su više od 1.300 ljudi od početka talasa protesta zbog visokih troškova života, dok je u sukobima povređeno 53 pripadnika snaga bezbjednosti.

Ipak, poslednji protestni skupovi protekli su uz znatno manje pljački i požara nego tokom prvog vikenda mobilizacije, saopštilo je francusko Ministarstvo unutrašnjih poslova.

Prema podacima ministarstva, od početka demonstracija uhapšeno je ukupno 1.314 ljudi, a veliki broj hapšenja izvršen je u subotu, 24. oktobra, prenosi francuska televizija BFM, prenosi Euronews.

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"Predviđanje i prethodno pozicioniranje sistema, kao i agilnost i mobilnost u vožnji, omogućili su sprečavanje većine akcija usmjerenih na ljude ili imovinu", saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova po završetku noći.

Protesti u Francuskoj

Pokazatelji materijalne štete takođe su znatno niži nego tokom prve "mobilizacije" protiv visokih troškova života.

Tokom posljednjih protesta opljačkana su 24 preduzeća, dok su prethodne ned‌jelje zabilježena 1.522 takva slučaja.

Razlika je primjetna i kada je riječ o požarima. Službe su u subotu, 24 oktobra, intervenisale 75 puta, u poređenju sa 2.025 intervencija zabilježenih 17. oktobra.

Caen, Francia. Un grupo de ultraderecha ataca y provoca a los manifestantes justo delante del cordón policial. Cuando los manifestantes se defienden carga la policía. Más explicito no puede ser. https://t.co/aDnS56DW4U — 🏴‍☠️ 𝕀 𝔸𝕘𝕒𝕚𝕟𝕤𝕥 𝕀 🇵🇸 🇻🇪 (@eleptric) October 25, 2026

Uprkos smanjenju broja incidenata, francusko Ministarstvo unutrašnjih poslova upozorava na prisustvo radikalnih grupa na protestima.

Na ulice izašlo 410.000 ljudi

Prema navodima Ministarstva, cilj tih grupa bio je "podsticanje napada na snage unutrašnje bezbjednosti ili na ljude i imovinu".

Ministarstvo unutrašnjih poslova preciziralo je da je nivo nasilja radikalnih grupa ostao isti kao prethodne ned‌jelje, iako su ukupna šteta i broj intervencija bili manji.

Na demonstracijama održanim u subotu učestvovalo je, prema procjenama ministarstva, 410.000 ljudi, među kojima 110.000 u Parizu.

Tokom prvog vikenda mobilizacije na ulice je izašlo oko 550.000 demonstranata.