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Hrvat se posvađao sa osobljem Rajanera pa spomenuo bombu, uhapšen je na Malti

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25.10.2026 16:09

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Кофер и торба у чекаоници на аеродрому.
Foto: Pixabay

Hrvat star 61 godinu uhapšen je na Malti nakon što je tokom rasprave sa osobljem Rajanera zbog prevelikog ručnog prtljaga spomenuo bombu, objavio je danas hrvatski Indeks.

Incident se dogodio u petak dok je putnik čekao da se ukrca, a kada su mu zaposleni iz avio kompanije rekli da njegova torba ima veće dimenzije od dozvoljenih, on je rekao "Nije kao da je bomba unutra, nakon čega je uhapšen i odmah odveden pred sud.

Na početku ročišta on je rekao da želi da prizna krivicu, ali nakon pitanja sudije priznao je da ne razume u potpunosti šta takvo priznanje znači i da mu je to prvi susret sa sudom, na šta je sudija rekla da ne prihvata priznanje jer nije uverena da optuženi razume prirodu optužbi i posledice priznanja krivice.

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Nakon toga određen mu je pritvor do nastavka sudskog procesa.

To nije prvi put da su putnici kažnjeni zbog slične situacije - u julu prošle godine uslovnu kaznu je dobio državljanin Italije zbog sličnog komentara, kao i državljanin Slovenije zbog "šale" o bombi tokom rasprave zbog ručnog prtljaga, piše Indeks.

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Tagovi :

hapšenje

Malta

Rajaner

incident

Bomba

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