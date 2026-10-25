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Preokret pred sastanak NBA Evrope i Evrolige!

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25.10.2026 15:57

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Преокрет пред састанак НБА Европе и Евролиге!
Foto: Pexel/David Eluwole

Nova nedelja mogla bi da bude veoma važna za projekat NBA Evropa, ali prema najnovijim informacijama neće svi evroligaški giganti učestvovati na najavljenom sastanku u Londonu.

"Skaj Sports" je prethodno objavio da bi predstavnici PSŽ-a, Bajerna, Milana, Barselone i Real Madrida trebalo da razgovaraju sa predstavnicima NBA u Londonu, gdje će u ponedjeljak biti održana ceremonija dodjele Zlatne lopte.

Međutim, katalonski "Sport" sada navodi da Barselona i Bajern neće učestvovati na sastanku.

Prema informacijama "Eurohupsa", oba kluba ostaju čvrsto uz stav koji su vlasnici Evrolige zauzeli na sastanku u Komu, kada je odbijen prijedlog NBA za saradnju.

Sa druge strane, situacija sa Real Madridom je drugačija.

Navodi se da je upravo madridski klub od svih evroligaša najspremniji da nastavi direktan dijalog sa NBA oko novog evropskog projekta.

"Sport" je objavio i detalje ponude koju je NBA predstavila klubovima-akcionarima Evrolige.

Prema tim informacijama, ukupna ponuda za evroligaške akcionare iznosila je 520 miliona evra, ali bi svaki klub istovremeno morao da plati čak 400 miliona evra kao ulaznu naknadu za priključivanje novom projektu.

Zbog toga se u izvještaju navodi da bi postojeći evroligaški klubovi praktično dobili samo povoljnije uslove za ulazak u novo takmičenje, a ne finansijski paket koji bi njihov prelazak učinio naročito privlačnim.

Takva finansijska konstrukcija navodi se kao jedan od glavnih razloga zbog kojih su klubovi Evrolige odbili prvi prijedlog NBA.

"Sport" dodaje da Real Madrid pokazuje veće interesovanje i zbog sličnosti NBA projekta sa nekadašnjom idejom fudbalske Superlige, projekta koji je upravo madridski klub snažno podržavao.

NBA, uprkos neuspjehu prvih pregovora sa Evroligom, nastavlja da radi na pokretanju nove evropske lige, dok će naredni razgovori pokazati da li će najveći klubovi Starog kontinenta nastaviti zajednički put kroz Evroligu ili će neko ipak ozbiljnije otvoriti vrata NBA projektu.

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