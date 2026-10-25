Više od 6 hiljada glasova je razlika u Banjaluci, gdje je apsolutni pojedinačni pobjednik izbora u Srpskoj Igor Dodik iz SNSD-a dobio 4 hiljade glasova više od gradonačelnika Banjaluke, PSS-ovog Draška Stanivukovića.

Ni gradonačelnik Bijeljine, a ni načelnici Lopara i Šamca, nisu uspjeli da pruže ozbiljniji otpor, pa je SNSD u Izbornoj jedinci 6 završio na 20% boljem rezultatu od SDS-a, skoro 10% boljem kad bi se u toj regiji sabirali glasovi Pokreta Sigurna Srpska i Srpske demokratske stranke.

Samo Bijeljina osvojena je s kusurom od 11 hiljada glasova. Teslićki SDS uspio je da odnese tristotinak glasova tijesnu pobjedu, ali to nije bilo dovoljno da niveliše demonstraciju sile u Doboju, pa je i Izborna jedinica 5 pocrvenjela do preko 43%. Gradiška, Laktaši, Srbac i Prnjavor donijeli su SNSD-u veliku pobjedu u kojoj je ta stranka imala 6 hiljada glasova manje nego sve ostale stranke u cijeloj Izbornoj jedinici 2, ili rekordnih 45% podrške na nivou izborne jedinice.

BiH Utvrđeni rezultati Opštih izbora 2026. godine

Treće i četvrto mjesto prema najboljem rezultatu SNSD-a po izbornim jedinicama ide na istok – u izborne jedinice 8 i 7, gdje SDS-ov Istočni stari grad, te Istočna Ilidža koja je dala kandidata za srpskog člana Predsjedništva nisu imale mnogo šanse u odnosu na rezultate iz preostalih šest opština, dok je pobjedu u sedmici tradicionalno predvodio Zvornik – ovaj put s nešto manje od polovične podrške za SNSD, pri čemu su Šekovići stali na 60% za apsolutne pobjednike izbora. Skoro za duplo poražen je SDS u Izbornoj jedinici četiri, gdje je SNSD takođe imao više glasova nego Srpska demokratska stranka i PSS zajedno, a SDS poražen, između ostalog, i u Modriči.

SNSD će, prema CIK-ovim utvrđenim i objavljenim rezultatima, imati 34 mandata, a dosadašnji koalicioni ili politički partneri još 20. Među onim koji se do sada nisu pridružili vlasti ili zvanično odazvali na postizborne pozive SNSD-a najbrojniji će biti Pokret Sigurna Srpska, koji je i nakon ponovljenih, te glasanja u odsustvu, inostranstvu i putem mobilnih timova, zadržao 12 mandata. Srpska demokratska stranka izgubila je jedan u odnosu na preliminarne rezultate, dok je dominantno bošnjačka Koalicija za državu uspjela da osvoji još jedan i stane na 3 mandata u Narodnoj skupštini. Zajednica Liste za pravdu i red i novog PDP-a ostala je na prethodno projektovana 4 mandata.

Najveći pobjednik konačnog prebrojavanja je Edin Ramić, kojem su glasovi iz inostranstva treći put obezbijedili mandat u Narodnoj skupštini Republike Srpske, pri čemu je iskoristio prethodni od 2018-2022, dok je onaj 2014. vratio zbog ministarske pozicije u Federaciji. Više od 50 je novih u odnosu na povratnike iz prethodnog, odnosno aktuelnog saziva Skupštine. Među njima su Igor Dodik koji se prvi put kandidovao na izborima i još nije sigurno da li će položiti poslaničku zakletvu u Parlamentu, gradonačelnici Banjaluke i Laktaša, Draško Stanivuković i Miroslav Bojić, prvi koji je već bio poslanik, drugi koji već jednom nije prihvatio parlamentarni mandat. Tu je i Slobodan Javor, gradonačelnik Prijedora koji se već izjasnio o Narodnoj skupštini, direktor Poreske uprave, Goran Maričić, Jovan Katić, načelnik Istočnog Novog Sarajeva. Vraćaju se u skupštinske klupe i predsjednik Skupštine Nenad Stevandić, šef kluba SNSD-a Srđan Mazalica, Igor Crnadak u novom PDP-u, značajan dio starog PDP-ovog kluba, sada u bojama PSS-a.

Dominacija je vidljiva i u Federalnom parlamentu. Ko će s kim malo je teže prognozirati čak i ako ste Bakir Izetbegović, ali je bar sigurno da SDA ima ubjedljivo najveći broj mandata.

SDA je u Parlamentu Federacije sabrala 24 mandata, dok slijede HDZ i njegovi partneri, te SDP sa po polovinom od toga. Stranka za BiH dobila je 6 mandata, dok će se Narod i pravda s partnerima, te građanska opcija Željka Komšića morati pomiriti sa po četiri, a sa tek dva još jedna partija koja trenutno drži značajan komad vlasti u Federaciji - njihova Naša stranka.

SDA će imati najviše mandata i u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH – devet. Slijedi SNSD s tri mandata i tek 25 hiljada glasova manje od SDA, u 250 hiljada manjem biračkom tijelu.

Raspodjela mandata, Parlamentarna skupština BiH ATV

Sami će imati entitetsku većinu za destrukciju, a nedostaje im još jedan glas da mogu biti konstruktivni u bh parlamentu uz dosadašnje koalicione partnere. SDP je relevantan s pet mandata, dok je HDZ s partnerima osvojio 4 mandata. Stranka za BiH imaće tri mandata, jedan više od tandema koje u Parlament BiH šalju Narod i pravda, Komšićeva stranka, Pokret Sigurna Srpska i SDS.

Opšte postavke nisu mnogo drugačije u odnosu na preliminarne računice nesporedno nakon izbora, ali u odnosu na izbor delegata u Domu naroda i borbu koja slijedi za svaku poziciju na svim nivoima vlasti svaki od 100% sada prebrojanih glasova uticaće na to kako će izgledati Republika Srpska i Federacija u sljedeće četiri godine, ali i BiH. Stranke zato imaju rok do utorka u 11 uveče da se žale prije nego što CIK objavi konačne rezultate. A onda počinje vrlo važan period koji će, između ostalog, odgovoriti na pitanje kome se – osim apsolutno dominantne srpske politike – više ne da po svaku cijenu praviti državu od Bosne i Hercegovine.