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Pozdrav od braće sa zapada

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25.10.2026 19:43

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Narod u Srpskoj svoju poruku poslao je u svakoj prilici. I ona je uvijek bila na strani Srbije.

Stajali smo na mostovima i stavljali mete na čelo kad je NATO bombardovao Srbiju, plakao je naš narod zajedno na sahrani patrijarha Pavla, isporučivala je naša elektroprivreda interventne količine struje za Srbiju, pomagali smo u poplavama, Kosovo i Metohija za nas je i danas srce Srbije.

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"Neprihvatljiva satanizacija": Zašto su Srbi iz Srpske problem kada glasaju u Srbiji?

Odrastali smo pod zastavom koja se danas vijori s jarbola državnih institucija Srbije, znamo svaku riječ naše himne Bože pravde, sastav svake šampionske i manje uspješne reprezentacije u košarci, odbojci, vaterpolu... svakog župana, kralja, cara, Stefana i despota u lozi Nemanjića i poslije nje.

I naši su preci bili "Tamo daleko". Srbiju zovemo svojom maticom, a neko u našoj matici zove nas vrstom drugog reda. Glasovi iz Srpske nisu jednoobrazni – mi znamo šta je slobodna misao, a strani intervencionizam smo u novijoj istoriji spoznali bolje od vas.

Zato sljedeći put kad se okrenete na onu stranu svijeta na kojoj u posljednje vrijeme vidite bolji život, pozdrav od braće - sa Zapada.

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