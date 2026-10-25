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Juventus slavio protiv Lećea, Alajbegović 4 minuta na terenu

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25.10.2026 20:21

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Јувентус славио против Лећеа, Алајбеговић 4 минута на терену
Foto: Tanjug/AP/Giovanni Evangelista/LaPresse

Fudbaleri Juventusa nakon dugo vremena uspjeli su da slave u Seriji A. U gostima su bili bolji od Lećea sa 2:0.

Do prvog gola Juventus je stigao u 29. minutu meča. Daglas Luiz je asistirao Vestonu Mekeniju, a 12 minuta kasnije Gati je asistirao Luizu za 2:0.

Reprezentativac BiH Kerim Alajbegović većinu i ovog meča je gledao sa klupe. U igru je ušao u devedesetom minutu i na terenu je proveo četiri minuta.

Juventus je ponovo u rezultatskoj krizi zbog čega se sve glasnije priča o odlasku Spaletija sa klupe. Posljednji put su u Seriji A slavili 20. septembra kada su pobijedili Atalantu sa 2:0.

Nakon toga je uslijedio poraz od Lacija od 3:0, remi sa Kaljarijem, ali i prijateljski poraz protiv Kremonezea.

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Tagovi :

Juventus

FK Leće

Serija A

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