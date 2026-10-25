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Saša Ilić nije više trener Partizana

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25.10.2026 17:34

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Саша Илић није више тренер Партизана

Saša Ilić nije više trener Partizana, pišu srpski mediji.

Nakon što je jutros tako nešto nagoviješteno, poslije saopštenja Saše Ilića da je podnio ostavku na mjesto trenera Partizana, danas je, kako stvari stoje, sve riješeno, pošto nije došlo do promjene mišljenja nakon razgovora sa sportskim sektorom kluba.

Fudbaleri Partizana doživjeli su sinoć novi poraz u Superligi Srbije od ekipe Čukaričkog na svom stadionu rezultatom 0:2, nakon čega je Saša Ilić nezadovoljan napustio stadion.

„Mocart sport“ prenio je da je Ilić i definitivno odlučio da napusti Partizan, te da nije promijenio mišljenje ni nakon prespavane noći. Tako je završena njegova priča na mjestu trenera crno-bijelih.

On je ostavio klub na 10. mjestu na tabeli sa 11 bodova, koliko je prije ovog kola imao i OFK Beograd na mjestu ispod. Samo su Mačva (10), Radnički Niš (8) i Zemun (6) do sada osvojili manje bodova od crno-bijelih.

Saša Ilić je već dva puta nudio ostavku na mjesto trenera Partizana, a treći put je to i potvrdio. Danas nije održan ni trening Partizana koji je inače bio planiran, a sada nije poznato ko će voditi ekipu protiv Radničkog u Nišu u odloženoj utakmici Superlige sredinom sedmice.

Navijači su nekoliko puta tokom ove sezone sa tribina pružali podršku Saši Iliću i tražili da ostane, međutim, sada očigledno neće biti povratka nazad.

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Saša Ilić

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