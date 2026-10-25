Izbori u Srbiji: Koliko građana je glasalo u Banjaluci?

U Banjaluci su u 20.00 časova zatvorena sva tri biračka mjesta za vanredne parlamentarne izbore u Srbiji na kojima je od oko 4.500 registrovanih građana glasalo njih 66 odsto, rečeno je Srni u biračkom odboru Generalnog konzulata Srbije u Banjaluci.

U ovom odboru naglašavaju da je na nivou BiH ukupna izlaznost dostigla 84 odsto.

Glasanje je proteklo u redu i bez ijednog incidenta.

Biračka mjesta u Banjaluci organizovana su u Generalnom konzulatu Srbije, u centralnoj zgradi "M:tela" u Ulici Vuka Karadžića i u TK centru "M:tela", u blizini parka "Mladen Stojanović".

U BiH se moglo glasati na 28 biračkih mjesta, a prijavljeno je nešto manje od 20.000 birača, što je najveći broj do sada.

U Srbiji su danas održani vanredni parlamentarni izbori, na kojima je oko 6,5 miliona upisanih birača glasalo za novi saziv Skupštine.

Za ukupno 250 poslaničkih mandata borili su se kandidati sa 18 izbornih lista.