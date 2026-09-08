Bitno: O generalu Ratku Mladiću

Izvor:
ATV
"Bitno" večeras donosi rekapitulaciju svih dešavanja u vezi sa smrću i sahranom generala Ratka Mladića, a koje izdvaja naša Vesna Azić.
Format „Bitno” otključaće priče o ljudima, problemima, ponuditi ideje i rješenja. Ogoliće sirovu realnost i čuda koja traju duže od tri dana.
„Bitno” od utorka do petka u 21 čas i 9 minuta.
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