Bitno: O generalu Ratku Mladiću

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Foto: atv

"Bitno" večeras donosi rekapitulaciju svih dešavanja u vezi sa smrću i sahranom generala Ratka Mladića, a koje izdvaja naša Vesna Azić.

Format „Bitno” otključaće priče o ljudima, problemima, ponuditi ideje i rješenja. Ogoliće sirovu realnost i čuda koja traju duže od tri dana. „Bitno” od utorka do petka u 21 čas i 9 minuta.

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