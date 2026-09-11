Šta očekivati od Zlatka Lagumdžije na Generalnoj skupštini UN-a?

Generalna skupština Ujedinjenih nacija ponovo će biti mjesto gdje će se govoriti i o BiH. A sudeći prema porukama iz političkog Sarajeva teško je očekivati da će izostati poznata retorika o Republici Srpskoj i Srbima. Da li će i ovaj put govoriti bez iznošnja stavova druga dva naroda.

Još jedan odlazak pred Generalnu skupštinu UN-a, još jedna prilika za Sarajevo da svjetskoj javnosti predstavi svoju verziju BiH. Ako je suditi prema dosadašnjoj retorici, ni ovoga puta neće izostati napadi na Republiku Srpsku. Lagumdžija i Bećirović ponovo će govoriti u ime BiH, ali i ovaj put vjerovatno bez iznošenja stavova druga dva naroda. Srpski član Predsjedništva BiH kaže da se godinama dešava da to čine u svoje ima i da nekorektno nastoje da prikažu da je to stav cijele BiH.

Od govora ambasadora BiH u UN na sjednici u Njujorku ne očekujem ništa dobro jer je iz političkog Sarajeva vidljiva neskrivena mržnja prema Srpskoj, poruka je premijera Srpske.

"Jednostavno ovo je otvorena politička borba, ne skrivena mržnja iz političkog Sarajeva koju pokušavamo koliko god je to moguće ignorisati i raditi sve ono što treba za Republiku Srpsku, da skratim od njih ne očekujemo ništa dobro", rekao je predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić.

Bećirović i Lagumdžija su i ranije nastupali bez usaglašene zajedničke platforme Predsjedništva BiH, čime su prekršili Ustav BiH. Govornicu UN-a su iskoristili za iznošenje lažnih argumenata i političke napade, ocjena je Miroslava Vujičića.

"Sve što bude iznosio nema apsolutno nikakve težine zato što njegovo izlaganje nije usaglašeno u Predsjedništvu, a Predsjedništvo je jedino zaduženo za vođenje spoljne politike, njegov nastup će biti njegov pojedinačni i siguran sam da će u tom nastupu napasti Republiku Srpku , optužiti Republiku Srpsku i Milorada Dodika", istakao je poslanik SNSD-a u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Miroslav Vujičić.

Republika Srpska je ta koja uvijek poziva na mir, dijalog i poštovanje Dejtonskog sporazuma, a iz FBiH to pokušavaju da sruše, poručio je ministar pravde Srpske.

"Zato nama treba sporazum o specijalnim paralelnim vezama sa maticom Srbijom kojeg imamo da ga poštujemo svi, trebaju nam zaključci Svesrpskog sabora koje treba da poštuju i Srpska i Srbija kroz institucije", izjavio je ministar pravde Republike Srpske Goran Selak.

"Od njih ne očekujem apsolutno ništa dobro i od njih očekujem da se pokažu kao najveći neprijatelji BiH, ti koji govore o tome kako unitarna BiH jedina može ili treba da postoji oni su najveći neprijatelji BiH", dodao je senator Republike Srpske Aleksandar Vulin.

Bošnjački političari su pokazali bezbroj puta da su oni i dalje ostali u narativu 90-ih, a obraćanja će biti u svrhu političke kampanje, ocjena je stručnjaka za međunarodne odnose.

"Ne treba zaboraviti da ukoliko se Bećirović bude obraćao da će se on prije svega obraćati svom izbornom tijelu, to će biti jedna predizborna, u sred kampanje jedan govor koji će biti usmjeren bošnjačkim biračima, naravno za očekivati je da će veći dio govora biti usmjeren i protiv Srbije", izjavila je stručnjak za međunarodne odnose Nina Sajić.

Iz političkog Sarajeva posljednjih dana sve su glasniji u pokušajima predstavljanja Republike Srpske u što negativnijem kontekstu, ne biraju se riječi, ali ni djela. Izborna je godina, pa se sredstva ne biraju, a sve je veći broj adresa na koje pristiže njihova kuknjava.