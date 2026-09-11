Logo

Uprkos problemima CIK tvrdi da je zadovoljan testnim izborima

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
11.09.2026 19:10

Komentari:

4
На слици је приказан процес идентификације бирача постављањем отиска прста на сензор Smartmatic уређаја ради биометријске аутентификације.
Foto: ATV

Centralna izborna komisija (CIK) BiH saopštila je da je "zadovoljna prvim pokazateljima danas održanih testnih izbora" iako na pojedinim biračkim mjestima nisu počeli na vrijeme zbog neblagovremenog dostavljanja glasačkih listića.

Na testnim izborima glasalo je 6.854 birača, a verifikacija birača otiskom prsta bila je 97,37 odsto uspješna.

Iz CIK-a su istakli da su posebno zadovoljni "u segmentu funkcionisanja sistema za praćenje i izvještavanje o identifikaciji i autentifikaciji birača i u segmentu bezbjedne transmisije izbornih rezultata sa biračkog mjesta prema Komisiji".

Кристијан Шмит

BiH

OFAK bi mogao da razmatra Šmitove i CIK-ove nametnute odluke

Transmisija izbornih rezultata prema CIK-u nakon zatvaranja biračkog mjesta ostvarena je u prosjeku za pet do 10 minuta, a testirana sajber bezbjednost i digitalno-forenzička spremnost izbornog informaciono-tehnološkog sistema pokazala je visok nivo bezbjednosti i spremnosti, naveli su iz Komisije.

CIK je danas organizovao testne izbore kao pripremnu aktivnost radi sveobuhvatne provjere funkcionalnosti, integriteta, bezbjednosti, pouzdanosti i primjenjivosti specifičnih izbornih tehnologija u uslovima simuliranog izbornog procesa.

Превозници

Društvo

Odložena blokada granica

Iz CIK-a su ranije danas priznali probleme na testnim izborima, odnosno da "zbog nepredviđenih okolnosti" nisu na vrijeme otvorena neka biračka mjesta.

"Za pojedina biračka mjesta nisu blagovremeno dostavljeni testni glasački listići što će biti naučena lekcija za bolju organizaciju distribucije i transporta opreme i izbornog materijala za opšte izbore zakazane za 4. oktobar", istakli su iz CIK-a BiH.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Izbori 2026

CIK BiH

Komentari (4)

Više iz rubrike

Кристијан Шмит бивши високи представник у Бих

BiH

OFAK bi mogao da razmatra Šmitove i CIK-ove nametnute odluke

1 h

0
Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић у бањалучкој Основној школи "Георги Стојков Раковски", а за

BiH

Cvijanović: Bošnjaci godinama govore u svoje ime, važno je da su institucije Srpske budne

3 h

0
пожар ватра ватрогасци стан бака деда унуци

BiH

Ložila vatru u dvorištu, pa napravila haos: Starica zapalila planinu

3 h

0
предсједник СНСД-а и Републике Српске

BiH

Dodik: Napadači od 11. septembra ratovali protiv Srba, pripremali se za obračun sa hrišćanstvom

4 h

4

  • Najnovije

  • Najčitanije

21

02

Šarplaninac izujedao djevojčicu

20

57

Optužena da je opuškom zapalila auto policajca

20

50

Normalizovan saobraćaj: Završen uviđaj tragične nesreće

20

40

Drvo-Eksport: Posjedujemo sve dozvole za rad na Bukovoj Kosi u Prijedoru

20

24

Uhapšen Vuk Vuković

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima