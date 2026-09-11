''Sumnja se da su Šmit i Marfi prali pare u BiH"

Šef misije BiH pri EU Obrad Kesić smatra da Vašington s pravom sprovodi istragu protiv Kristijana Šmita jer ima naznaka da je sa bivšim ambasadorom SAD u BiH nenamjenski trošio američki novac ne samo u vezi sa predsjednikom Miloradom Dodikom, već i protiv predsjednika SAD Donalda Trampa.

Komentarišući inicijativu američkog kongresmena Selest Maloj da se ispita miješanje Šmita i Centralne izborne komisije (CIK) BiH u demokratske procese u Republici Srpskoj, Kesić je rekao da je to tek prvi korak i da nije ona jedina koja je to uradila.

BiH Izborni skeneri zakočili: Kako je protekao probni izborni dan?

On je naveo da su advokati, koji su predstavljali Republiku Srpsku ranije tražili od američkog Ministarstva pravde da se pokrenu istrage u vezi sa tri ključna pitanja, od kojih je jedno vezano za ulogu Šmita u nametanju odluka i izmjene zakona van pravnog sistema i vladavine prava.

"Drugo je bilo vezano za sumnje da je povezan sa osobama koje su uključene u veliku korupciju, aferu korupcije u vezi sa dodjelom ugovora za sprovođenje izbora sa novom tehnologijom", rekao je Kesić za "Sputnjik".

Prema njegovim riječima, treće pitanje se odnosilo na Šmitovu umiješanost sa bivšim američkim ambasadorom, sa nevladinom sektorom koji se finansirao od USAID-a i izvora iz prethodne američke administracije.

"Sumnja se da su prali pare za korištenje u političkoj borbi u SAD protiv Donalda Trampa", rekao je Kesić.

On je dodao da su od tri predmeta dva sigurno pokrenuta jer postoje indicije da su zakoni prekršeni, odnosno zloupotrijebljena sredstva, kao i da se radilo direktno u saradnji sa doskorašnjim ambasadorom u BiH Majklom Marfijem.

Srbija Ukinuta presuda za ranjavanje sina direktora Superlige

Kesić je naveo da su američki istraživači u vezi sa drugim pitanjima išli za Banjaluku i ispitivali svjedoke, a da je sve vezano za korištenje američkih sredstava za podršku globalističkoj ideologiji, koja se koristila u borbi protiv Trampa.

Pojasnio je da u SAD postaji niz zakona koji prate kako se američke pare troše, te stoga Šmit podliježe ovim zakonima ukoliko je američki novac trošio nenamjenski i u neke druge svrhe.