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Džiju-džicu: Otvoren Svjetski kup i 21. Balkansko prvenstvo

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11.09.2026 20:16

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Џију-џицу
Foto: ATV

Banjaluka i Republika Srpska ovih dana su centar borilačkog svijeta. Borba za medalje je uveliko u toku, a domaćini su se potrudili da učesnicima Svjetskog kupa i Balkanskog šampionata obezbijede najbolje moguće uslove.

Na svečanoj ceremoniji kroz dvoranu Borik prodefilovali su svi učesnici, a takmičenje je otvorio predsjednik Vlade Republike Srpske. Savo Minić kaže da su ovakvi događaji od velikog značaja.

Već prvog dana stigla je i prva zlatna medalja za Republiku Srpsku. Milica Panić svima je stavila do znanja da na domaćem terenu želi do najboljih rezultata.

Uspjehu se nadaju i ostali učesnici, a velike ambicije ima reprezentacije Njemačke.

Samo riječi hvale za organizatore ima prvi čovjek svjetske Džiju-džicu asocijacije Panajotis Teodoropulos.

Takmičenje u Banjaluci je počelo juče. Sama završnica na programu je u nedjelju, kada će biti poznati osvajači medalja u svim kategorijama.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

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Tagovi :

Džiju-džicu savez Republike Srpske

21. Balkansko Džiju-džicu prvenstvo

sport

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