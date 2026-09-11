Džiju-džicu: Otvoren Svjetski kup i 21. Balkansko prvenstvo

Autor:ATV redakcija
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Banjaluka i Republika Srpska ovih dana su centar borilačkog svijeta. Borba za medalje je uveliko u toku, a domaćini su se potrudili da učesnicima Svjetskog kupa i Balkanskog šampionata obezbijede najbolje moguće uslove.
Na svečanoj ceremoniji kroz dvoranu Borik prodefilovali su svi učesnici, a takmičenje je otvorio predsjednik Vlade Republike Srpske. Savo Minić kaže da su ovakvi događaji od velikog značaja.
Već prvog dana stigla je i prva zlatna medalja za Republiku Srpsku. Milica Panić svima je stavila do znanja da na domaćem terenu želi do najboljih rezultata.
Uspjehu se nadaju i ostali učesnici, a velike ambicije ima reprezentacije Njemačke.
Samo riječi hvale za organizatore ima prvi čovjek svjetske Džiju-džicu asocijacije Panajotis Teodoropulos.
Takmičenje u Banjaluci je počelo juče. Sama završnica na programu je u nedjelju, kada će biti poznati osvajači medalja u svim kategorijama.
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