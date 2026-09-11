Izborni sistem pao na testu, ali uz naučenu lekciju

Ako ništa drugo, sistem je već počeo da daje rezultate-prije izbora je utvrđeno da ne funkcioniše. Ako je ovo sveobuhvatna provjera funkcionalnosti, integriteta, sigurnosti i pouzdanosti, onda je test uspješno položen.

Skoro nijedno biračko mjesto koje smo danas obišli nije otvoreno na vrijeme. Neka nisu otvorena uopšte. Testni glasački listići u Banjaluku su stigli tri i po sata nakon što je biračko mjesto trebalo da bude otvoreno. Mnogi su ljude ili vraćali s biračkih mjesta, ili ih zabavaljali usmenim predavanjima. Bijeljina je trebalo da glasa na tri biračka mjesta - dva regularna i jedno imaginarno.

"Nažalost, nama nije stigla ni oprema ni materijal prateći da bi se ta dva biračka mjesta uopšte danas otvorila. Na ovom imaginarnom biračkom mjestu je stigla oprema negdje i ostali prateći materijal negdje oko 10.30. do 4.06", izjavila je predsjednik Gradske izborne komisije Bijeljina Dijana Savić Božić.

"Jutros smo imali negodovanje ljudi, oko 200 ljudi smo vratili sa biračkog mjesta jer nismo imali informaciju kada će nam listići stići", istakao je član Gradske izborne komisije Doboj Velibor Jerinić.

Centralna izborna komisija kaže - kvar u štampariji.

"Pored kašnjenja listića, kasnili su i birači, koji su se duže od očekivanog zadržavali u glasačkim kabinama. Tri do 5 minuta u prosijeku... Bilježe se i mnogo duža zadržavanja", kazao je predsjednik Centralne izborne komisije BiH Jovan Kalaba.

"Radi se o starijim biračima koji nisu poslušali upute koje su im date prilikom preuzimanja glasačkih listića", dodao je predsjednik Gradske izborne komisije Banjaluka Dubravko Malinić.

"Imajući isto u vidu da su danas uglavnom dolazili mlađi ljudi, smatramo da je izborni proces dosta spor i da će biti još sporiji kada budu redovni izbori jer se ovdje radi o imaginarnim kandidatima i ne stvarnim strankama", izjavio je član Gradske izborne komisije Doboj Velibor Jerinić.

Probno glasanje kasnilo je oko sat vremena i u Tesliću jer materijal nije stigao na vrijeme. I oni najveći izazov vide u glasanju starije populacije.

"Najviše se plašimo ovo kad budu starije osobe, pošto sad vidimo da je zadržavanje osoba nam bude i pet-šest minuta po jednoj osobi na glasanju, kad su u pitanju starije osobe", rekla je predsjednik Gradske izborne komisije Teslić Biljana Božić.

Neki od ljudi koji su danas probali da glasaju već strahuju od nevažećeg listića.

Zašto je estno, a stresno, pitali smo građane Mostara:

"Stoga što je to puno informacija... Ljudi koji su u godinama, koji nisu usredotočeni, biće problema kad budu glasovali. Mislim da će biti puno listića koji će biti nevažeći", "Nije baš kao što smo naučili, ove nove tehnologije oduzimaju vremena", "Sigurno će biti teže sigurno dok pregledaju imena".

"Problem su im sad ti novi glasački listići to zaokruživanje krugova to što su sad samo brojevi ne pišu imena kandidata. Danas mso im to malo pokušavali da objasnimo", objasnila je predsjednik Gradske izborne komisije Laktaši Gordana Nišić.

Danas jesu ali na izborni dan im neće smjeti pomoći. Jedino lica koja nisu pismena i imaju IKS znak u ličnoj karti imaće pravo na asistenta.

Problem sa starijim biračima danas nije bilo samo što im treba duže vremena za glasanje. Izborni skener nije mogao prepoznati otiske prstiju starijih građana. Sve je izgledalo manje kao proba a više kao generalna proba za haos.

"Većina starijih lica aparat im ne prepoznaje otisak prsta, pa je kolega koji je danas bio predsjednik biračkog odbora sa svojom karticom unosio potrebne podatke da bi taj birač mogao glasati i malo teže su se snalazili u glasačkim kabinama", dodala je Nišićeva.

Ironija je u tome što je upravo skeniranje otiska prstiju ključna novost predstojećih izbora.

Problem sa skenerima nisu samo otisci. Kasnili su probni listići, kasne građani, ali kasne i skeneri.

"Ono što smo mi uočili, a što je za nas iznenađenje je dosta usporen rad skenera u smislu da, kad se ubacuju 4 glasačka listića, znači ipak treba vremena da se ubaci jedan po jedan listić, jer vi naredni listić ne možete ubaciti u skener dok ne dobijete signal da on može da prihvati taj listić", rekao je predsjednik Gradske izborne komisije Banjaluka Dubravko Malinić.

Skeneri nisu spori, osim kad jesu, informacije su iz Prijedora. Već su bili dio pilot projekta, pa ne brinu mnogo. Osim ako oprema zakaže.

"Brzo je skeniranje, ali kad je sve uredno. Međutim, nekad se zna i zaglaviti i tako dalje i sama činjenica da glasači ne izlaze kontinuirano nego u valovima, talasima, tako da može doći do zagušenja", dodao je predsjednik Gradske izborne komisije Prijedor Željko Škondrić.

Gužve koje se mogu desiti mogu dovesti do odustajanja birača i manje izlaznosti. Skenere kao najveći izazovi identifikovali su i u Zvorniku.

"Skener glasačkog listića do sada se pokazao kao naj, uskim grlom u kompletnom izbornom procesu, obzirom na brzinu, onaj, skeniranja. Sve ostalo ide brže i manje pokazuje probleme, dok on sam... evo, imali smo dva puta, morali smo ga resetovati, što usporava izborni proces", izjavio je predsjednik Gradske izborne komisije Zvornik Mustafa Arifović.

Ima birača kojim novi način glasanja nije veliki izazov. Skeneri malo usporavaju, ali ostalo je manje-više isto.

"Mislim da neće biti problema. Ljudi malo samo treba da se skoncentrišu", "Jedino možda više vrijeme to što ide u skener, da sačekate da skener odradi svoje", "Pa, jednostavno je. Samo pogledate, imate smjernice i nije problem nikakav", naveli su birači.

Jedna od naših ekipa danas je uspjela da pronađe imaginarno biračko mjesto na kojem je testno glasanje počelo na vrijeme. Problema danas nije bilo u Trebinju, a ne očekuju ih ni na izborima.

"Pa, iskreno, ne plašimo se apsolutno ničega. To odmah mogu da kažem što se tiče ovih novih izbornih tehnologija", izjavio je predsjednik Gradske izborne komisije Trebinje Siniša Terzić.

Probni izbori kasnili su širom BiH, između ostalog i nekoliko kilometara od Centralne izborne komisije u Sarajevu. Opštinska komisija Novi Grad Sarajevo iskoristila je priliku da obuči građane, ali bez praktične nastave.

"Tako da smo iskoristili tu priliku da građani ne gube vrijeme, da im što bliže možemo, makar na teoretski način upoznati s ovim dijelom procesa", naveo je predsjednik Opštinske izborne komisije Opštine Novi Grad Sarajevo Alen Zorlak.

Ne može se ovo desiti na izborni dan jer se materijali dostavljaju ranije, kažu u opštini Novi Grad Sarajevo, gdje inače imaju oko 160 biračkih mjesta na manje od 50 kvadratnih kilometara. Dobavljač je, prema informacijama koje imaju gradske i opštinske izborne komisije iz centrale u Sarajevu, dužan da dostavi opremu i materijale najkasnije 3 dana prije dana izbora. Banjaluka, na primjer, koja ima oko 260 biračkih mjesta na više od 1.200 kvadratnih kilometara nije nezabrinuta dostavljanje izbornog materijala i opreme za same izbore.