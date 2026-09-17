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Ministar iz BiH hit na mrežama: Koliko ima fakulteta?

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17.09.2026 07:28

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Диплома факултет студије
Foto: Pexels

Ministar privrede Bosansko-podrinjskog kantona Mensad Arnaut gostovao je u debatnoj emisiji koju emituje RTV BPK.

Tokom emisije Arnaut je odgovarao na pitanja gledalaca, a razgovaralo se i o Arnautovom obrazovanju.

Pažnju je privukao dio razgovora u kojem je ministar, govoreći o svom obrazovanju, prvo naveo da je završio tri fakulteta, a potom u istom odgovoru spomenuo četiri.

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Razgovor se odnosio i na mjesto na kojem je magistrirao.

Arnaut je ministar privrede u Vladi Bosansko-podrinjskog kantona.

Video snimak njegovog obraćanja u programu uživo možete pogledati ispod.

(Radiosarajevo.ba)

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Tagovi :

Mensud Arnaut

fakulteti

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