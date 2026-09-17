Ministar iz BiH hit na mrežama: Koliko ima fakulteta?

Autor:ATV redakcija
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Ministar privrede Bosansko-podrinjskog kantona Mensad Arnaut gostovao je u debatnoj emisiji koju emituje RTV BPK.
Tokom emisije Arnaut je odgovarao na pitanja gledalaca, a razgovaralo se i o Arnautovom obrazovanju.
Pažnju je privukao dio razgovora u kojem je ministar, govoreći o svom obrazovanju, prvo naveo da je završio tri fakulteta, a potom u istom odgovoru spomenuo četiri.
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Razgovor se odnosio i na mjesto na kojem je magistrirao.
Arnaut je ministar privrede u Vladi Bosansko-podrinjskog kantona.
Video snimak njegovog obraćanja u programu uživo možete pogledati ispod.
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