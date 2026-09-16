Nedostaje ljudi za rad na izborima, angažovani neobučeni

Nedostaje operatera, birački odbori nisu formirani, postoji problem s obukama, a manjak ljudskih resursa sigurno će praviti problem. To su samo neki od problema u vezi s organizacijom izbora koje su danas priznali i u Centralnoj izbornoj komisiji BiH.

"Ono što sada imamo je problem sa obukama koje kasne, moramo ih intenzivirati i moramo učiniti maksimum da nađemo neophodne ljudske resurse. Da li ćemo ih naći nisam sigurna. Ne da nam nedostaju operateri, izborne komisije na terenu imaju problem da imenuju biračke odbore, jer politički subjekti nisu dostavili dovoljno prijedloga, rezervnog sastava komisije nemaju dovoljno", rekla je Irena Hadžiabdić, predsjednica CIK-a.

Probalo se glasanje u većini gradova i opština. Informacije s terena ne obećavaju.

"Ono gdje ja imam jako jako veliku bojaznost jeste što smo mi 20 dana od izbornog dana. Ono što mi dobijamo sa terena jeste da su obuke nestranačkih predsjednika i zamjenika predsjednika biračkih odbora jako loše, da su teorijske, a ne praktične i da zapravo ti ljudi ne znaju kako primijeniti nove tehnologije na biračkim mjestima", rekao je Dario Jovanović, koalicija "Pod lupom".

Bilo je primjedbi na terenu i na skenere. Čini se sada da ni angažovani operateri nisu stručni da demonstriraju rad skenera.

"Mi smo imali simulacije u do sada čini mi se pet gradova i opština u BiH, sretali smo operatere koji nisu bili u stanju da demonstriraju na koji način oprema radi, već je zapravo naša PR osoba demonstrirala i građanima i operaterima, jer je imala iskustvo iz prethodnih uličnih akcija, odnosno demonstracija", rekao je Dario Jovanović, koalicija "Pod lupom".

Centralna izborna komisija BiH po sopstvenom je priznanju – osim pojedinih međunarodnih prijatelja - bila prilično usamljena u projektu uvođenja specifičnih izbornih tehnologija. Nisu imali ni društveni ni politički konsenzus za, kako su ga nazvali, generacijski projekat uvođenja reda u izborni proces. Sad im očigledno treba pomoć sa svih strana.

"Ovo je dobro da je Centralna izborna komisija samokritična i da upozorava na probleme sa kojima se susreće, ali mislim da svi zajednički moramo pomoći Centralnoj izbornoj komisiji radi građana birača BiH, jer oni su u čitavom lancu za mene najbitniji, da se njihov glas zaštiti", rekao je Vehid Čehić, bivši član CIK-a.

Iako iz koalicije "Pod lupom" smatraju da je ovaj način glasanja dosta jednostavniji, strahovi postoje. Tvrde da bi zbog manjka informacija o glasanju dosta ljudi moglo da bojkotuje glasanje ili da bude veliki broj nevažećih listića.