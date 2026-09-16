Srušio se mali avion u Alpima, poginulo troje ljudi

Troje ljudi je poginulo, kada je njihov mali avion udario u planinsku padinu u švajcarskim Alpima, saopštila je danas policija kantona Vale.

Policija je saopštila da je u toku identifikacija žrtava jučerašnje nesreće, prenosi DPA.

Avion tipa "sirus" sa jednim motorom poletio je iz Lugana u kantonu Tičino i imao međustajanje u Sionu, odakle je pilot namjeravao da nastavi let ka Buohsu.

Avion, sa četiri sjedišta, udario je zatim u planinsku padinu i srušio se kasno juče u blizini mjesta Lojkerbad.

Mještani su obavijestili hitne službe nakon što su vidjeli dim koji se dizao iz tog područja.

Spasilačke ekipe su stigle na lice mjesta i utvrdile da su svo troje ljudi u letjelici poginuli, prenosi Srna.