Srušio se mali avion u Alpima, poginulo troje ljudi

Autor:ATV redakcija
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Troje ljudi je poginulo, kada je njihov mali avion udario u planinsku padinu u švajcarskim Alpima, saopštila je danas policija kantona Vale.
Policija je saopštila da je u toku identifikacija žrtava jučerašnje nesreće, prenosi DPA.
Avion tipa "sirus" sa jednim motorom poletio je iz Lugana u kantonu Tičino i imao međustajanje u Sionu, odakle je pilot namjeravao da nastavi let ka Buohsu.
Avion, sa četiri sjedišta, udario je zatim u planinsku padinu i srušio se kasno juče u blizini mjesta Lojkerbad.
Mještani su obavijestili hitne službe nakon što su vidjeli dim koji se dizao iz tog područja.
Spasilačke ekipe su stigle na lice mjesta i utvrdile da su svo troje ljudi u letjelici poginuli, prenosi Srna.
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