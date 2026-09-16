DRAMA U DANSKOJ: Pronađen dron pored kuće ministra odbrane

Autor:ATV redakcija
Komentari:0
Na lice mjesta u okrugu Gladsaks stigli su policija i vojni inženjeri sa robotom Telemaks, namijenjenim za pregled potencijalno opasnih objekata, dok je ulica u kojoj Brus živi bila zatvoren.
U blizini kuće danskog ministra odbrane Jepea Brusa sjeverno od Kopenhagena, danas je pronađen dron nakon čega je pokrenuta policijska i vojna operacija, objavio je "Kopenhagen post".
Na lice mjesta u okrugu Gladsaks stigli su policija i vojni inženjeri sa robotom Telemaks, namijenjenim za pregled potencijalno opasnih objekata, dok je ulica u kojoj Brus živi bila zatvoren.
Policija je kasnije zaplenila dron i saopštila da nije bilo opasnosti po lokalno stanovništvo.
Utvrđeno je da je riječ o amaterskom dronu, a okolnosti njegovog dolaska u blizinu ministrove kuće biće predmet dalje istrage.
"U pitanju je bio amaterski dron koji je ocijenjen kao bezopasan i nije bilo opasnosti za stanovnike u tom području", saopštila je policija Zapadnog Kopenhagena.
Brus je na društvenoj mreži Iks naveo da je riječ o hobi-dronu i da je situacija pod kontrolom.
"Svi mogu da se osjećaju bezbedno", napisao je Brus.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Svijet
1 h2
Svijet
1 h0
Svijet
2 h0
Svijet
2 h0
Najnovije
Najčitanije
20
44
20
38
20
30
20
28
20
22
Trenutno na programu