DRAMA U DANSKOJ: Pronađen dron pored kuće ministra odbrane

Na lice mjesta u okrugu Gladsaks stigli su policija i vojni inženjeri sa robotom Telemaks, namijenjenim za pregled potencijalno opasnih objekata, dok je ulica u kojoj Brus živi bila zatvoren.

U blizini kuće danskog ministra odbrane Jepea Brusa sjeverno od Kopenhagena, danas je pronađen dron nakon čega je pokrenuta policijska i vojna operacija, objavio je "Kopenhagen post".

Na lice mjesta u okrugu Gladsaks stigli su policija i vojni inženjeri sa robotom Telemaks, namijenjenim za pregled potencijalno opasnih objekata, dok je ulica u kojoj Brus živi bila zatvoren.

Policija je kasnije zaplenila dron i saopštila da nije bilo opasnosti po lokalno stanovništvo.

Utvrđeno je da je riječ o amaterskom dronu, a okolnosti njegovog dolaska u blizinu ministrove kuće biće predmet dalje istrage.

"U pitanju je bio amaterski dron koji je ocijenjen kao bezopasan i nije bilo opasnosti za stanovnike u tom području", saopštila je policija Zapadnog Kopenhagena.

Brus je na društvenoj mreži Iks naveo da je riječ o hobi-dronu i da je situacija pod kontrolom.

"Svi mogu da se osjećaju bezbedno", napisao je Brus.