Trenutni kurs njemačke Vlade usmjeren je na pripremu vojske, države i privrede za potencijalni sukob velikih razmjera sa Rusijom, izjavila je šefa ruske delegacije na pregovorima u Beču o vojnoj bezbjednosti i kontroli naoružanja Julija Ždanova.

Ždanova je na plenarnoj sjednici Foruma za bezbjednosnu saradnju OEBS-a istakla da potezi inicijatora "histerije oko dronova" u Njemačkoj predstavljaju veliku političku grešku i svjesnu odluku da se eskalira vojno-politička situacija u Evropi.

"Najbolja garancija bezbjednosti Njemačke bila bi odustajanje od saučesništva u podršci kijevskom režimu i obustavljanje diplomatske, vojne i finansijske podrške tom režimu. Krajnje je vrijeme da se shvati da `palijativna` pomoć teroristima neće promijeniti situaciju na terenu i ne može uticati na našu odlučnost da ostvarimo ciljeve specijalne vojne operacije", navela je Ždanova.

Prema njenim riječima, provokacija sa dronovima u Lajpcigu ide u prilog samo vojno-industrijskom kompleksu Evrope, uključujući i Njemačku, koji profitira od priprema za rat protiv Rusije.

"Kolektivni Zapad ne odustaje od svog iluzornog cilja – nanošenja strateškog poraza Rusiji putem sveobuhvatne podrške vojnim kapacitetima Ukrajine, koja djeluje kao zastupnik NATO-a i EU", rekla je Ždanova.

Ona je istakla da Rusija poziva zemlje NATO-a da procijene stvarne rizike nekontrolisane militarizacije Evrope i spriječe da se situacija razvija prema najgorem mogućem scenariju.