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Stručnjaci upozoravaju: Evo zašto nikada ne treba odlagati alarm ujutru

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17.09.2026 08:16

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Крупни план руке која искључује аларм на паметном телефону поред кревета.
Foto: Miriam Alonso/Pexels

Onih devet minuta poslije prvog zvona alarma nije odmor, već vaš najgori neprijatelj. Odlaganje alarma vas uvlači u fragmentisan san iz kojeg se tijelo budi mnogo tromije nego da ste odmah ustali.

Zašto vas drugi alarm ostavlja umorniji nego prvi?

Poslije prvog zvona vaše tijelo počinje novi ciklus sna koji nikada neće završiti. Pet, deset, dvadeset minuta kasnije alarm vas opet trgne, ovog puta iz dubljeg dijela ciklusa. Taj nagli prekid stvara osjećaj olovne težine koji nauka zove inercija sna. Zato se poslije tri odlaganja osjećate gore nego da ste skočili iz kreveta čim je telefon zazvonio.

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Najveći problem nije nedostatak sna. Problem je isječeni san koji nikom ne koristi. Tih dvadeset minuta provedenih u drijemanju ne vrijedi koliko jedan pošten ciklus tokom noći. Vi mislite da ste dobili odmor, a zapravo ste sebi naručili maglu u glavi do podne.

Da li je odlaganje alarma zaista štetno?

Odlaganje alarma remeti prirodni ritam buđenja i produžava osjećaj pospanosti, ponekad i do dva sata poslije ustajanja. Ne oštećuje zdravlje direktno, ali vas svako jutro startuje na pola gasa.

Hormon kortizol, koji vas prirodno budi, počinje da raste oko sat vremena prije vašeg uobičajenog ustajanja. Kad tijelo dobije signal preko snooze dugmeta da je ustajanje opcionalno, ta hemija se zbuni. Rezultat? Ustajanje iz kreveta postaje pregovaranje sa samim sobom koje gubite svaki dan.

Kako ustati iz prve, bez pet odlaganja?

Sklonite telefon van dohvata ruke. Kad alarm zazvoni iz drugog kraja sobe, morate ustati da ga ugasite, a kad već stojite, pola posla je gotovo. Ovaj stari trik zvuči banalno, ali razbija naviku brže od bilo koje aplikacije.

Федор Јемељањенко

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Postavite samo jedan alarm i to za vrijeme kad zaista morate da ustanete, a ne pola sata ranije. Lažni „rezervni“ minuti su zamka. Probajte i ovo:

- Otvorite roletne odmah, dnevno svjetlo gasi proizvodnju melatonina brže od kafe

- Spustite stopala na pod i izbrojte do pet, pa ustanite na „pet“

- Spremite odjeću veče ranije, manje odluka ujutru znači manje izgovora

- Popijte čašu vode pored kreveta, tijelo se budi i kroz hidrataciju

Najteža je prva nedjelja. Poslije sedam dana bez odlaganja vaš mozak prestaje da očekuje onih devet minuta i buđenje postaje mirnije.

Šta ako vam je problem ranije lijeganje, a ne alarm?

Ponekad odlaganje alarma nije uzrok, nego simptom. Ako liježete u ponoć, a alarm zvoni u šest, nijedan trik vas neće spasiti od šest sati sna. Većini odraslih treba sedam do osam sati, i tu nema prečice ni aplikacije koja to mijenja.

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Pomjerite leganje za petnaest minuta unazad svake večeri dok ne stignete do realne satnice. Telefon ostavite u drugoj sobi uveče. Tada odlaganje alarma prestaje da bude tema, jer se budite prije nego što zvono uopšte stigne.

(Krstarica)

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Tagovi :

buđenje

razbuđivanje

alarm

zdravlje

zdrave jutarnje navike

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