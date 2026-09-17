Isključenja struje u Banjaluci

Dio banjalučkih naselja i ulica danas neće imati struju, potvrdili su iz "Elektrokrajine".

"U periodu od osam do 14 časova bez struje će biti dijelovi naselja Bočac (Dajdžići, Trivunovići, Drinići i Vršani)", poručili su iz ovog preduzeća.

Iz "Elektrokrajine" su dodali kako u periodu od devet do 12 časova električne energije neće biti ni u dijelovima ulica Dositeja Obradovića, Jevrejska, Kralja Alfonsa XIII, Milana Rakića, Save Kovačevića, Srpska i Vase Glušca.

U periodu od devet do 14 časova struje neće biti u dijelovima sljedećih ulica: Nadežde Petrović, Kosovska i Suturlija, te u dijelovima naselja Bukvalek, Donja Kola, Pervan, Goleši, Dragočaj (Stranjani) i Bistrica (Mučalovići).

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Takođe će bez struje u periodu od 9.30 do 12.30 biti i dijelovi ulica Bulevar vojvode Živojina Mišića br. 37-53, Knežopoljska br. 10 i 14, i Miše Stupara br.46 i 48.

Iz "Elektrokrajine" su poručili kako se isključenje očekuje i za dijelove ulica Eugena Kumčića, Fruškogorska, Krajiških brigada, Milana Radmana, Natalije Jović br. 2 i 16, Nedeljka Čabrinovića br. 16 i 18, Njegoševa, Ranka Miličevića i Srpskih pilota br. 29 i 33 u periodu od 11 do 14 časova.