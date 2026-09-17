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Dodik: S kim da pregovaramo? Sa Martom Kos, tim zabludjelim liberalima?

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17.09.2026 12:15

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Милорад Додик, предсједник СНСД-а
Foto: ATV

Republika Srpska neće prihvatiti uslovljavanja u procesu evropskih integracija BiH, niti će pregovarati sa predstavnicima EU koji ne prihvataju Srpsku, izjavio je danas predsjednik Milorad Dodik.

Dodik je naveo da se od BiH u procesu evropskih integracija traži da se odrekne dijela svog suvereniteta, te poručio da Republika Srpska neće prihvatiti uslovljavanja koja podrazumijevaju odricanje od njenih interesa niti sarađivati sa onima koji je ne prihvataju.

"S kim da pregovaramo? Sa Martom Kos, tim zabludjelim liberalima koji su upropastili Evropu i evropske vrijednosti", rekao je Dodik novinarima u Tel Avivu.

Smatra da razgovore sa EU ne treba prekidati, ali da oni ne mogu biti zasnovani na uslovljavanju. BiH, kaže Dodik, treba da zadrži ekonomsku saradnju sa EU, ali da ne prihvati političke uslove koje smatra neprihvatljivim.

Govoreći o evropskoj finansijskoj pomoći, Dodik je rekao da Srpsku ne zanima novac ukoliko je uslov za njega političko odricanje.

"Nisam glup da ne mislim da imamo ekonomsku i neku drugu saradnju. Ali taj njihov novac koji oni govore da će kao dati milijardu BiH, mene ne zanima", rekao je Dodik.

On je dodao da Republika Srpska treba da razgovara i sarađuje sa drugim partnerima, navodeći SAD, Rusiju, Kinu i Izrael. "To je neka zdrava priča", ocijenio je Dodik.

Kritikovao je i aktuelnu politiku EU prema migracijama i bezbjednosti, navodeći da Evropa ima ozbiljne probleme sa kojima se teško nosi.

"Evropa je trula. Evropa nema onu vrijednost i nije tako privlačna kao što je bila nekada", rekao je Dodik uz napomenu da pod Evropom misli na EU i njenu birokratiju.

On je ocijenio da je EU potrebno "redefinisanje politike" i da evropski zvaničnici više treba da se bave problemima unutar same Unije.

Dodik je kritikovao i politiku EU prema migracijama, kao i odnos evropskih zvaničnika prema pitanju vladavine prava u BiH. "Kakvu vladavinu prava pričaju kada su pet godina podržavali Kristijana Šmita", upitao je Dodik.

On je naveo da je Evropa imala tu nesreću da je u ovakvom vremenu vode nesposobni likovi kao što su Kaja Kalas, Marta Kos i drugi.

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Milorad Dodik

Evropska unija

Republika Srpska

Milorad Dodik Izrael

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