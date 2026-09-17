Dodik iz Tel Aviva: Saradnja sa Izraelom od strateškog značaja

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik poručio je tokom posjete Izraelu da Republika Srpska nastavlja da jača institucionalne i ekonomske veze sa ovom zemljom, najavljujući značajne projekte u oblasti savremenih tehnologija, poljoprivrede i bezbjednosti.

Dodik je naglasio da je cilj posjete konkretizacija saradnje kroz transfer najsavremenijih tehnologija.

"U transferu tehnologije imamo namjeru da zaokružimo paket saradnje u narednim godinama na dvije milijarde dolara, uz korišćenje određenih mogućnosti koje Izrael kao država nudi. Njihova vladina agencija za garancije pruža podršku određenim firmama i bankama, a mi ćemo putem Vlade, kada finalizujemo dogovor, potpisati sporazum o tome šta je potrebno za našu poljoprivredu, policiju, sajber zaštitu i uvođenje novih tehnologija. Izrael je svjetski lider u novim tehnologijama i za nas je bilo ključno da otvorimo mogućnost za isporuku najsavremenijih dostignuća kojima oni raspolažu", istakao je Dodik.

On je podsjetio da je ovo nastavak razgovora započetih prije sedam dana.

"Premijer Netanjahu je tada bio van grada, a sada smo tu da se ponovo vidimo s njim i detaljno razgovaramo o ovim temama. Naša namjera je da saradnja bude potpuno institucionalizovana. U Banjaluci je već otvoreno predstavništvo Izraelske privredne komore, što je prvi važan korak ka dugoročnoj institucionalnoj saradnji i transferu tehnologija", rekao je Dodik i dodao:

"Podržavamo Izrael i njihove napore da obezbijede stabilnost za svoj narod. Hamas je teroristička organizacija koja je 7. oktobra počinila stravičan zločin nad nedužnim stanovništvom Izraela. To u potpunosti opravdava svaku vrstu upotrebe odbrambenih kapaciteta i zaštite Izraela od ekstremizma i terorizma", poručio je predsjednik SNSD-a.

Dodik se osvrnuo i na stav Evrope prema krizi na Bliskom istoku, ocijenivši ga licemjernim:

"Šta misli Evropa o tome to je njihov problem. Kada je njima trebalo, svi su trčali ovdje: Makron, Šolc, Bajden... svi su dolazili radi sopstvenog javnog mnjenja i jeftinih političkih poena. Sada vidimo da Evropa griješi jer ne razumije i ne želi da podrži politiku koju vodi Izrael u ovako kompleksnom regionu."

Dodik je napravio paralelu između izazova sa kojima se suočava Izrael i pritisaka na Republiku Srpsku:

"Sličan izazov imamo i mi. Političko Sarajevo i radikalni krugovi uporno pokušavaju da ostvare svoju ekspanziju na štetu Republike Srpske. Potpuno iracionalno i nerealno svojataju prostore i govore o 'njihovoj Banjaluci' ili 'njihovom Trebinju'. U Banjaluci, Trebinju, Bijeljini ili Zvorniku nema njihove vlasti niti vlasništva sve to pripada srpskom narodu i Republici Srpskoj. To je ista ona ideologija koja se ovdje ogleda u težnji da se potisne Izrael. Isti proces vidimo i u Evropi, koja je otišla u potpunu neopreznost kada su u pitanju globalni migracioni i demografski procesi."

Na kraju, Dodik je podvukao važnost građenja snažnih partnerstava na međunarodnoj sceni:

"Mi ne smijemo biti neoprezni, moramo graditi i čuvati prijatelje. Ponosan sam na činjenicu da smo razvili odnose sa Izraelom do te mjere da na najvišem nivou i u direktnom razgovoru možemo rješavati naša ključna pitanja. Republika Srpska ovu priliku nikada ne smije da propusti i zato je od ključne važnosti da u srpskom narodu i u Republici Srpskoj kontinuirano gajimo pozitivan, prijateljski i ispravan odnos prema Izraelu i jevrejskom narodu", zaključio je Dodik.