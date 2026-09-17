Peskov: Nove sankcije usvojene u kongresu su neprijateljski potez

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Foto: Maxim Shemetov/Pool Photo via AP/Tanjug

Odobrenje američkog Kongresa za nove sankcije Rusiji predstavljaju neprijateljski potez, rekao je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

"Naravno da pratimo usvajanje ovog dokumenta. To se može nazvati neprijateljskim postupcima. Nove sankcije protiv Rusije sada komplikuju pronalaženje mirnog rješenja u Ukrajini", naglasio je Peskov. Nacrt zakona, koji je odobren u oba doma Kongresa, sada treba da potpiše predsjednik SAD Donald Tramp. Nove mjere daju američkom predsjedniku ovlaštenje da uvodi carine do 100 odsto svim većim kupcima ruske nafte i gasa. (Srna)

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