Dodik se u Tel Avivu sastao sa izraelskim ministrom Šiklijem

Autor:ATV redakcija
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Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik sastao se u Tel Avivu sa izraelskim ministrom za dijasporu i borbu protiv antisemitizma Amihajem Šiklijem.
Dodik je izrazio zadovoljstvo nedavnim boravkom Šiklija u Banjaluci, navodeći da je to bila prilika za razgovor o daljem jačanju saradnje.
Tokom razgovora Dodik je informisao Šiklija da će se danas sastati sa premijerom Izraela Benjaminom Netanjahuom.
Šikli je izrazio nadu da će biti riješeno pitanje uspostavljanja avio-saobraćaja između Izraela i Republike Srpske, te naveo da mu se dopala Banjaluka tokom boravka u Srpskoj.Sastanku prisustvuju ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Željko Budimir i vršilac dužnosti direktora Kancelarije za međunarodnu saradnju Republike Srpske Ana Trišić Babić.
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