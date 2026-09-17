Logo

Dodik se u Tel Avivu sastao sa izraelskim ministrom Šiklijem

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
17.09.2026 12:32

Komentari:

0
Предсједник СНСД-а Милорад Додик састао се у Тел Авиву са израелским министром за дијаспору и борбу против антисемитизма Амихајем Шиклијем.
Foto: ATV

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik sastao se u Tel Avivu sa izraelskim ministrom za dijasporu i borbu protiv antisemitizma Amihajem Šiklijem.

Dodik je izrazio zadovoljstvo nedavnim boravkom Šiklija u Banjaluci, navodeći da je to bila prilika za razgovor o daljem jačanju saradnje.

Tokom razgovora Dodik je informisao Šiklija da će se danas sastati sa premijerom Izraela Benjaminom Netanjahuom.

Šikli je izrazio nadu da će biti riješeno pitanje uspostavljanja avio-saobraćaja između Izraela i Republike Srpske, te naveo da mu se dopala Banjaluka tokom boravka u Srpskoj.Sastanku prisustvuju ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Željko Budimir i vršilac dužnosti direktora Kancelarije za međunarodnu saradnju Republike Srpske Ana Trišić Babić.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Milorad Dodik

Izrael

Amihaj Čikli

Tel Aviv

Milorad Dodik Izrael

Komentari (0)

Više iz rubrike

Милорад Додик, предсједник СНСД-а

Republika Srpska

Dodik: S kim da pregovaramo? Sa Martom Kos, tim zabludjelim liberalima?

3 h

3
Кошарац о проблемима домаће производње: Због поданика није могуће увести заштитне мјере

Republika Srpska

Košarac: Istočno Sarajevo jedan od najsnažnijih simbola borbe za slobodu, opstanak i Srpsku

3 h

2
Предсједник СНСД-а Милорад Додик у Тел Авиву, Израел.

Republika Srpska

Dodik iz Tel Aviva: Saradnja sa Izraelom od strateškog značaja

3 h

1
предсједник Владе Републике Српске

Republika Srpska

Minić: Danas počinje dod‌jela prvih rješenja za povrat PDV-a na kupovinu prve nekretnine

3 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

15

19

Kojić i Vulićeva podnijeli krivičnu prijavu protiv Cerića zbog izazivanja rasne i vjerske mržnje

15

16

Amidžić: Parlamentarna skupština izglasala zakon kojim su povećane plate i funkcionerima

15

08

Ispod pustinje u Kini pronađeni veliki izvori vode

14

54

Fotografije napravile pometnju: Sara Jo pozirala polugola

14

51

Ankete: CDU jedva iznad cenzusa uoči izbora

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima