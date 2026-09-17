Dodik se u Tel Avivu sastao sa izraelskim ministrom Šiklijem

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik sastao se u Tel Avivu sa izraelskim ministrom za dijasporu i borbu protiv antisemitizma Amihajem Šiklijem.

Dodik je izrazio zadovoljstvo nedavnim boravkom Šiklija u Banjaluci, navodeći da je to bila prilika za razgovor o daljem jačanju saradnje.

Tokom razgovora Dodik je informisao Šiklija da će se danas sastati sa premijerom Izraela Benjaminom Netanjahuom.

Šikli je izrazio nadu da će biti riješeno pitanje uspostavljanja avio-saobraćaja između Izraela i Republike Srpske, te naveo da mu se dopala Banjaluka tokom boravka u Srpskoj.Sastanku prisustvuju ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Željko Budimir i vršilac dužnosti direktora Kancelarije za međunarodnu saradnju Republike Srpske Ana Trišić Babić.