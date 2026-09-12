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Lavrov: Nećemo zaustaviti specijalnu vojnu operaciju

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12.09.2026 16:14

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Руски министар спољних послова Сергеј Лавров током посјете Московском државном институту за међународне односе (МГИМО) поводом почетка школске године, познате као „Дан знања“, у Москви, у понедјељак, 7. септембра 2026. године.
Foto: Tanjug/AP Photo/Pavel Bednyakov

Rusija je otvorena za pregovore o rješavanju sukoba u Ukrajini, ali neće zaustaviti specijalnu vojnu operaciju tokom tog procesa, izjavio je ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov.

"Ostajemo spremni za pregovore, ali nećemo zaustaviti specijalnu vojnu operaciju dok traju razgovori", rekao je Lavrov novinarima na marginama samita BRIKS-a u Nju Delhiju.

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On je dodao da je ponuda ukrajinskom predsjedniku Vladimiru Zelenskom da dođe na sastanak u Moskvu veliki izraz dobre volje.

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Tagovi :

Sergej Lavrov

Rusija

Specijalna vojna operacija

Ukrajina

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