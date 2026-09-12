Lavrov: Nećemo zaustaviti specijalnu vojnu operaciju

Rusija je otvorena za pregovore o rješavanju sukoba u Ukrajini, ali neće zaustaviti specijalnu vojnu operaciju tokom tog procesa, izjavio je ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov.

"Ostajemo spremni za pregovore, ali nećemo zaustaviti specijalnu vojnu operaciju dok traju razgovori", rekao je Lavrov novinarima na marginama samita BRIKS-a u Nju Delhiju.

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On je dodao da je ponuda ukrajinskom predsjedniku Vladimiru Zelenskom da dođe na sastanak u Moskvu veliki izraz dobre volje.