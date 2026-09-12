Lavrov: Nećemo zaustaviti specijalnu vojnu operaciju

Autor:ATV redakcija
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Rusija je otvorena za pregovore o rješavanju sukoba u Ukrajini, ali neće zaustaviti specijalnu vojnu operaciju tokom tog procesa, izjavio je ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov.
"Ostajemo spremni za pregovore, ali nećemo zaustaviti specijalnu vojnu operaciju dok traju razgovori", rekao je Lavrov novinarima na marginama samita BRIKS-a u Nju Delhiju.
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Odgovor Kremlja: Ako Zelenski želi sastanak sa Putinom, neka dođe u Moskvu
On je dodao da je ponuda ukrajinskom predsjedniku Vladimiru Zelenskom da dođe na sastanak u Moskvu veliki izraz dobre volje.
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