Emina Jahović: Već 15 godina nemam koga da pozovem na kafu

Pjevačica Emina Jahović davnih godina udala se za jednog od najpoznatijih pjevača u Turskoj, Mustafu Sandala, a uprkos tome što brak nije opstao, ona je odlučila da i nakon razvoda ostane da živi u Istanbulu.

Emina je nedavno govorila o životu u drugoj zemlji i priznala koliko joj nedostaju porodica i prijatelji, kao i sa kojim problemom se suočava.

"Beograd, Novi Pazar ili Istanbul? Pa, svaki ima nešto što nemaju drugi. To je tako. Živjeti u inostranstvu, to je… Tek sam shvatila šta je nostalgija. Ja već 15 godina nemam luksuz da pozovem nekoga na kafu. Imam mnogo veliku familiju, neke od njih nikad nisam ni vidjela! A toliko smo blizu… To je nevjerovatno. Stalno mamu pitam: "Šta je bilo, mama, ko se rodio, ko se porodio, ko se ženi, ko se udao…". Pitam je jer pojma nemam! Ne jer neću da znam, nego je prevelika porodica! Volim da moje sestre, rođake, dođu kod mene na kafu, da nam se djeca druže. Ja ovdje u Turskoj imam neka druženja, ali to nikad nije isto kao kad su to tvoji", istakla je Emina Jahović.

Srbija Tijana nije znala šta je donijela sa kampovanja: Probudio me pritisak na vratu

Pjevačica je otkrila i da njeni najbolji prijatelji žive u srpskoj prijestonici.

"U Beogradu su mi pravi prijatelji, oni su mi mnogo prisniji nego ljudi ovdje… U Novom Pazaru mi bude lijepo, ali mi vrlo brzo dosadi! To je jasno… Grad je prelijep, mnogo ga volim, ali ne bih više mogla tamo da živim. Beograd isto, prelijep je, mnogo volim tamo da budem… U Beogradu sam najpozitivnija, ali i tu ne bih mogla više da živim. A Istanbul… Gdje budu moja djeca tu ću biti i ja", dodala pjevačica.

(GrandTV)