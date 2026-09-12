Stiže jesen: Evo kada nas očekuje mraz - objavljena karta

Jesen nam polako, ali sigurno kuca na vratima, pokazuje to i karta koju je danas objavio Bhmeteo.

"Sutra (13. septembra) ujutru lokalno mraz, koji se očekuje na planinskim visoravnima i mrazištima centralne i istočne Bosne. U susjednoj Crnoj Gori i Srbiji po lokalitetima kao što su Kosanica i Karajukića Bunari izgledan je i minus", navodi ova stranica na Fejsbuku i najavljuje:

"Prilično svježa noć, prava ranojesenja kao podsjetnik da nam jesen polako ali sigurno kuca na vratima".

Na karti su temperature sutra rano ujutru pri tlu koje se očekuju u BiH, na standardnih 2m za očekivati je koji stepen više temperature u odnosu na prikazane.

Nakon svježeg jutra, sutrašnji dan biće pretežno sunčan i ugodno topao, navodi se u ovoj prognozi.

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH (FBiH) danas preovladava sunčano u svim krajevima, uz sve manje oblačnosti, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda navode da je jutros u Republici Srpskoj i FBiH bilo umjereno do pretežno oblačno vrijeme.