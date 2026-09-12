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Tramp podigao ogromnu buru: Irska će biti ujedinjena

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12.09.2026 13:14

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Трамп подигао огромну буру: Ирска ће бити уједињена
Foto: Tanjug/AP/Jacquelyn Martin

Američki predsjednik Donald Tramp rekao je da bi volio da vidi ujedinjenu Irsku i da će se to jednog dana dogoditi.

"Pa, ne želim da izazivam nikakve probleme, ali reći ću vam, volio bih da vidim da je ujedinjena", rekao je Tramp novinarima nakon sastanka sa irskim premijerom Majklom Martinom u Dablinu.

"Kako ja na to gledam, to će se na kraju dogoditi. Mislim da bi to bila fantastična stvar. Sada će Ujedinjeno Kraljevstvo imati nešto da kaže o tome, ali mislim da bi to bila sjajna stvar", dodao je Tramp.

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Tramp je ovu izjavu dao nakon što je u subotu u Dablinu razgovarao sa irskom predsjednicom Ketrin Konoli. Njegova izjava uslijedila je tokom vikend posjete Irskoj, koja je u velikoj mjeri povezana sa velikim golf turnirom koji se održava na terenu u njegovom vlasništvu na atlantskoj obali zemlje.

Tramp se sastao i sa irskim premijerom Majklom Martinom.

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On će se obratiti američkim i irskim poslovnim liderima u zvaničnoj rezidenciji američkog ambasadora u Dablinu, prije nego što otputuje u svoj golf klub na obali mora u Dinbegu, na drugom kraju zemlje, gdje će pratiti Ajriš open.

Konoli je ljevičarska političarka koja je bila među demonstrantima kada je Tramp posjetio Irsku 2019. godine, tokom svog prvog mandata. Danas je izabrana, uglavnom ceremonijalna šefica države Irske. Podržava "palestinsku stvar", a ranije je kritikovala politiku SAD na Bliskom istoku i Trampa nazivala "siledžijom".

Irska predsjednica dočekala je Trampa na kraju crvenog tepiha ispred svoje zvanične rezidencije. Rukovali su se i kratko razgovarali prije nego što su ušli unutra.

Nekoliko minuta kasnije Tramp je izašao sam, salutirao dok je orkestar irskih odbrambenih snaga izvodio američku himnu i obišao počasnu gardu irske vojske.

Konoli se potom pridružila Trampu napolju kako bi predstavila američku i irsku delegaciju, nakon čega su se lideri vratili unutra na razgovore iza zatvorenih vrata. Trampova posjeta najnoviji je primjer spajanja njegovih zvaničnih dužnosti i ličnih interesovanja.

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Policija je postavila kordon oko Feniks parka, površine oko 700 hektara, gdje se Tramp sastao sa Konoli u njenoj rezidenciji Aras an Uaktarain.

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Tagovi :

Donald Tramp

Irska

Ujedinjeno kraljevstvo

Velika Britanija

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