Selak - Vujić: Saradnjom ministarstava pravde do veće pravne sigurnosti u Srpskoj i Srbiji

Ministar pravde u Vladi Republike Srpske Goran Selak sastao se danas, u Banjaluci sa ministrom pravde u Vladi Republike Srbije Nenadom Vujićem.

Tokom susreta ministri su razgovarali o ključnim pitanjima od zajedničkog interesa, sa posebnim akcentom na unapređenje pravosudne saradnje, razmjenu stručnih iskustava, te jačanje partnerstva u oblasti notarijata i međusobnog priznavanja pravosudnih ispita.

Na sastanku je potvrđen kontinuitet i visok intenzitet saradnje dva ministarstva, koja kroz zajedničke projekte i operativni rad donosi konkretnu dobrobit građanima sa obje strane Drine.

Ministar Selak je izrazio zadovoljstvo dinamikom između dva ministarstva, ističući da brojni sastanci, u protekloj godini, svjedoče o posvećenosti operativnom radu i visokom intenzitetu odnosa.

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"Današnji susret je mnogo više od protokola – on je nastavak naše zajedničke misije i realizacija obaveza koje proizlaze iz Sporazuma o specijalnim i paralelnim vezama, kao i istorijskih zaključaka Svesrpskog sabora. Tokom godine smo se sastali nekoliko puta i vjerujem da smo, po broju sastanaka u tom periodu, dva ministra koja su imala najviše sastanaka u okviru saradnje između Srbije i Republike Srpske. Naša dužnost i najveća motivacija jeste da dogovore sa najvišeg nivoa pretočimo u konkretna djela koja mijenjaju stvari nabolje", rekao je ministar Selak.

Ministar pravde u Vladi Republike Srbije Nenad Vujić najavio je održavanje sastanaka s ciljem razmjene iskustava o funkcionisanju nadzora nad radom sudske i tužilačke uprave, sistema , koji već uspješno funkcioniše u Republici Srbiji, a koji je od ove godine je zvanično uveden i u Republici Srpskoj s namjerom da se unaprijedi efikasnost, transparentnost i organizacija pravosudnih institucija.

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"Uskoro ćemo organizovati radne sastanke kako bismo sa kolegama iz Republike Srpske podijelili dosadašnja iskustva i prakse u primjeni novog sistema nadyora nad radom sudske i tužilačke uprave. Budući da Srbija već ima razvijen i stabilan model", izjavio je ministar Vujić.

Na sastanku je zaključeno da će ministarstva pravde Republike Srpske i Republike Srbije i u narednom periodu nastaviti rad istim tempom, zasnovan na principima profesionalizma, odgovornosti i posvećenosti unapređenju pravosudnih sistema, s ciljem jačanja institucionalne stabilnosti i vladavine prava u interesu građana sa obje strane Drine.

"Kada institucije Republike Srpske i Srbije rade zajedno, vođene jasnom vizijom i slogom, posebno u oblasti pravosuđa, rezultat je veća pravna sigurnost, efikasnija zaštita prava i bolja budućnost za sve naše građane. Ovakvi susreti nas pokreću da gradimo još čvršće mostove znanja i saradnje", poručio je ministar Selak.