Ronaldo opet u reprezentaciji Portugala

Kristijano Ronaldo će i dalje nositi dres reprezentacije Portugala, odluka je novog selektora Žorža Žesusa.

U odnosu na sastav koji je prethodni selektor Roberto Martines vodio na Svjetskom prvenstvu, nema mnogo promjena.

Jedina dva noviteta su izostanak Nelsona Semeda i poziv Rafaelu Leau.

Spisak Portugalije:

Golmani: Diogo Kosta, Rui Silva, Samuel Soareš.

Odbrana: Žoao Kanselo, Diogo Dalo, Ruben Dijaš, Tomas Arauho, Renato Viega, Gonsalo Inasio, Nuno Mendeš, Nuno Tavares.

Vezni red: Žoao Palinja, Ruben Neveš, Vitinja, Žoao Neveš, Bernardo Silva, Bruno Fernandeš.

Napad: Fransisko Konseisao, Fransisko Trinkao, Rafael Leao, Pedro Neto, Žoao Feliks, Kristijano Ronaldo, Gonzalo Ramos, Fabio Silva.

Os convocados para o início da caminhada na Liga das Nações 2026/27 🗺️👀



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Portugaliju u narednom periodu očekuju četiri utakmice.

Ta reprezentacija će 24. septembra dočekati Vels, a tri dana kasnije gostovati Norveškoj.

Prvog oktobra Portugalija će igrati u gostima protiv Danske, dok je za 4. oktobar zakazan novi duel sa Norveškom, ovog puta na domaćem terenu.