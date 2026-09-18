Ronaldo opet u reprezentaciji Portugala

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Kristijano Ronaldo će i dalje nositi dres reprezentacije Portugala, odluka je novog selektora Žorža Žesusa.
U odnosu na sastav koji je prethodni selektor Roberto Martines vodio na Svjetskom prvenstvu, nema mnogo promjena.
Jedina dva noviteta su izostanak Nelsona Semeda i poziv Rafaelu Leau.
Spisak Portugalije:
Golmani: Diogo Kosta, Rui Silva, Samuel Soareš.
Odbrana: Žoao Kanselo, Diogo Dalo, Ruben Dijaš, Tomas Arauho, Renato Viega, Gonsalo Inasio, Nuno Mendeš, Nuno Tavares.
Vezni red: Žoao Palinja, Ruben Neveš, Vitinja, Žoao Neveš, Bernardo Silva, Bruno Fernandeš.
Napad: Fransisko Konseisao, Fransisko Trinkao, Rafael Leao, Pedro Neto, Žoao Feliks, Kristijano Ronaldo, Gonzalo Ramos, Fabio Silva.
Os convocados para o início da caminhada na Liga das Nações 2026/27 🗺️👀— Portugal (@selecaoportugal) September 18, 2026
🔗 𝗦𝗔𝗕𝗘 𝗠𝗔𝗜𝗦 👉 https://t.co/WKrkQfn6iI#NationsLeague | @UEFAEURO pic.twitter.com/KF0a1BVtea
Portugaliju u narednom periodu očekuju četiri utakmice.
Ta reprezentacija će 24. septembra dočekati Vels, a tri dana kasnije gostovati Norveškoj.
Prvog oktobra Portugalija će igrati u gostima protiv Danske, dok je za 4. oktobar zakazan novi duel sa Norveškom, ovog puta na domaćem terenu.
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