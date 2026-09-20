Stiže burna sedmica: Pun Mjesec donosi kraj jedne priče i važne odluke

Sedmica od 21. do 27. septembra 2026. godine donosi nekoliko snažnih astroloških promjena, a njen vrhunac stiže za vikend. Sunce 22. septembra ulazi u Vagu, 26. septembra očekuje nas Pun Mjesec u Ovnu, dok 27. septembra Mars napušta Raka i prelazi u Lava.

Početak sedmice protiče uz Mjesec u Vodoliji, pa ćemo više razmišljati o ljudima oko sebe, odnosima, planovima i mjestu koje zauzimamo u određenim grupama. Sredinom sedmice, kada Mjesec pređe u Ribe, tempo postaje mirniji, ali emocije izlaze u prvi plan.

Najvažniji trenutak stiže u subotu. Pun Mjesec u Ovnu 26. septembra donosi kulminaciju nečega što se razvijalo prethodnih sedmica. Za neke znakove to će biti završetak odnosa ili stare priče, za druge odluka vezana za posao, a pojedini će konačno shvatiti šta više ne žele da nose sa sobom.

Ovan

Pun Mjesec događa se upravo u vašem znaku, pa je ovo jedna od važnijih sedmica za vas. Početkom sedmice prijatelji i ljudi iz vašeg okruženja mogu vam pomoći da situaciju sagledate iz drugačijeg ugla, dok će vam sredina sedmice prijati za povlačenje i odmor.

Subota donosi kulminaciju. Nešto što ste dugo trpjeli, odlagali ili pokušavali da promijenite sada može doći do tačke sa koje nema povratka. To ne mora biti negativno – možda konačno odlučujete da prestanete da ulažete energiju u ono što vas koči.

Savjet sedmice: Ne vraćajte se nečemu samo zato što vam je poznato.

Srećan dan: subota.

Bik

Posao i ambicije dolaze u prvi plan već početkom sedmice. Možete dobiti koristan savjet ili kritiku osobe kojoj vjerujete, a ovog puta vrijedi je saslušati bez odbrambenog stava.

Sredina sedmice pogoduje ostvarivanju jednog cilja i praktičnim odlukama. Međutim, Pun Mjesec u Ovnu za vas otvara mnogo intimniju temu – prošlost. Stara ljubavna priča, razočaranje ili emocija za koju ste mislili da je završena može se ponovo pojaviti. Razlika je u tome što ćete je sada vidjeti mnogo jasnije.

Savjet sedmice: Ne nosite stare odnose u nove priče.

Srećan dan: četvrtak.

Blizanci

Početkom sedmice raste želja da izađete iz rutine, naučite nešto novo ili promijenite način na koji radite. Uran u vašem znaku već donosi mnogo promjenljivih okolnosti, pa vam neće nedostajati novih ideja.

Problem može biti to što pokušavate da uradite pet stvari istovremeno. Sredinom sedmice napravite jasan plan i odredite šta vam je zaista prioritet. Pun Mjesec u Ovnu za vikend može promijeniti odnos prema jednom projektu, prijateljstvu ili dugoročnom cilju.

Savjet sedmice: Ne rasipajte energiju na sve što vam djeluje zanimljivo.

Srećan dan: ponedjeljak.

Rak

Početak sedmice može donijeti važno osvješćivanje vezano za posao, obrazovanje ili odnos sa ljudima sa kojima sarađujete. Vidjećete mnogo jasnije gdje treba da preuzmete inicijativu, a gdje više nema smisla gurati na silu.

Ulazak Sunca u Vagu traži od vas strpljenje, ali Pun Mjesec u Ovnu može donijeti vrhunac jedne profesionalne priče. Rezultat, odluka, razgovor sa nadređenima ili promjena pravca mogu vas natjerati da razmislite šta zapravo želite od sljedeće faze svog života.

Savjet sedmice: Ne pokušavajte sve da riješite sami.

Srećan dan: srijeda.

Lav

Odnosi neće moći da ostanu na površini. Već početkom sedmice Mjesec u Vodoliji aktivira upravo ovu oblast, a susret sa Plutonom može izvući nešto što ste pokušavali da ignorišete.

Ulazak Sunca u Vagu 22. septembra olakšava komunikaciju i vraća vam želju za druženjem, razgovorima i kreativnim projektima. Pun Mjesec u Ovnu za vikend, međutim, donosi novu inspiraciju i potrebu da proširite horizonte. Putovanje, učenje ili odluka koju ste dugo odlagali mogu ponovo postati važni.

Savjet sedmice: Razgovor koji izbjegavate možda je baš onaj koji vam je potreban.

Srećan dan: utorak.

Djevica

Ne pokušavajte da riješite cijelu sedmicu u jednom danu. Poslije perioda u kojem je Sunce prolazilo kroz vaš znak, počinje nešto mirnija faza i vrijeme je da rezultate prethodnih sedmica pretvorite u konkretne planove.

Mjesec u Ribama sredinom sedmice stavlja odnose u prvi plan, dok Pun Mjesec u Ovnu otvara teme povjerenja, intime i zajedničkih finansija. Može doći vrijeme za razgovor koji više ne možete da odlažete.

Savjet sedmice: Idite korak po korak i ne donosite odluke pod pritiskom.

Srećan dan: četvrtak.

Vaga

Počinje vaša sezona. Sunce 22. septembra ulazi u Vagu i vraća fokus na vas, vaše želje i odluke koje želite da donesete tokom narednih sedmica.

Ali gotovo istovremeno otvara se i veliko pitanje odnosa. Pun Mjesec u Ovnu nalazi se nasuprot vašem znaku i može donijeti kulminaciju u partnerstvu. Za neke Vage to može biti odluka da odnos podignu na viši nivo, dok će druge konačno priznati sebi da određena dinamika više ne funkcioniše.

Savjet sedmice: Ne čuvajte mir po cijenu sopstvenih granica.

Srećan dan: utorak.

Škorpija

Početkom sedmice poželjećete malo više mira i sigurnosti u sopstvenom prostoru. Obaveza ima mnogo, ali ne morate svaku rješavati istog trenutka.

Mjesec u Ribama sredinom sedmice vraća optimizam, kreativnost i romantiku. Venera je u vašem znaku, ali se približava periodu svoje retrogradnosti, pa ljubavne teme postaju sve ozbiljnije. Pun Mjesec u Ovnu za vikend pokazuje šta u svakodnevnom životu više ne funkcioniše – od navika do poslovnog ritma.

Savjet sedmice: Ne ignorišite problem samo zato što još možete da ga podnesete.

Srećan dan: petak.

Strijelac

Početak sedmice odličan je za razgovore, planiranje i pokretanje ideja. Neko čak može tražiti vaš savjet ili očekivati da preuzmete vodeću ulogu.

Sredinom sedmice vraća se inspiracija za nešto što ste nekada voljeli, ali ste u međuvremenu zapostavili. Pun Mjesec u Ovnu za vikend snažno aktivira ljubav, kreativnost i zadovoljstvo. Možete drugačije pogledati jednu staru emotivnu priču i konačno shvatiti kakvu osobu više ne želite pored sebe.

Savjet sedmice: Ne vraćajte se starom samo zato što novo još nije stiglo.

Srećan dan: ponedjeljak.

Jarac

Novac, disciplina i dugoročni planovi traže vašu pažnju početkom sedmice. Vidijećete gdje ste bili previše popustljivi prema sebi, ali i gdje ste možda postavili nerealno visoke zahtjeve.

Sunce u Vagi aktivira vaše ambicije i može vratiti život jednom poslovnom cilju koji ste skoro otpisali. Pun Mjesec u Ovnu za vikend, međutim, prebacuje fokus na dom i porodicu. Moguća je odluka koja mijenja način na koji usklađujete privatni i poslovni život.

Savjet sedmice: Uspjeh nema mnogo smisla ako zbog njega potpuno zanemarite privatni život.

Srećan dan: petak.

Vodolija

Sedmica počinje sa Mjesecom u vašem znaku, pa ćete vrlo brzo osjetiti potrebu da nešto promijenite. Možda još nećete imati konačan plan, ali ćete znati šta vam više ne odgovara.

Ulazak Sunca u Vagu dodatno vam prija i vraća želju za učenjem, putovanjima, novim iskustvima i projektima. Pun Mjesec u Ovnu za vikend može donijeti važnu vijest, razgovor ili odluku.

Savjet sedmice: Obratite pažnju na informaciju koja stiže pred kraj sedmice.

Srećan dan: ponedjeljak.

Ribe

Početak sedmice traži malo povlačenja. Nemojte se osjećati krivim ako vam nije do ljudi ili ako vam je potrebno nekoliko sati samo za sebe.

Situacija se mijenja sredinom sedmice kada Mjesec ulazi u vaš znak. Samopouzdanje raste, a stvari koje su vam prethodno izgledale komplikovano počinju da dobijaju jasniji oblik. Pun Mjesec u Ovnu za vikend posebno naglašava novac, vrijednosti i osjećaj sigurnosti. Možete odlučiti da promijenite način na koji trošite, zarađujete ili vrednujete sopstveni rad.

Savjet sedmice: Ne pristajte na manje samo zato što vam je neprijatno da tražite više.

Srećan dan: četvrtak.

Pun Mjesec u Ovnu zatvara jedno poglavlje

Najintenzivniji dio sedmice stiže 26. septembra, kada se Pun Mjesec formira u Ovnu. Ovan traži akciju, dok Sunce sa druge strane Zodijaka, u Vagi, pokušava da pronađe ravnotežu između naših potreba i potreba drugih ljudi.

Zato će glavna tema ove sedmice biti vrlo jednostavna: šta želimo da zadržimo, a šta smo konačno spremni da ostavimo iza sebe.

Dan kasnije, 27. septembra, Mars prelazi u Lava i mijenja atmosferu. Poslije emotivnog raščišćavanja dolazi više samopouzdanja, ambicije i želje da se ponovo krene naprijed, prenosi Ona