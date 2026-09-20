Bivšeg reprezentivca Engleske pregazio valjak

Bivši engleski reprezentativac Andros Taunzend doživeo je bizarnu nezgodu tokom zagrijavanja na poluvremenu utakmice tajlandske lige između Pračuapa i Patanija, kada ga je udario motorni valjak za održavanje terena i prešao mu preko nogu gotovo do struka.

Bivši reprezentativac Engleske i nekadašnji fudbaler Totenhema pripremao se sa saigračima iz Pračuapa na poluvremenu utakmice protiv Patanija, kada je došlo do bizarnog incidenta.

Taunzend je izašao iz prostora predviđenog za zagrijavanje kako bi pokušao da pošalje loptu saigraču. Međutim, nije primjetio da mu se iza leđa približava motorni valjak za održavanje terena kojim je upravljao radnik stadiona.

Another wider angle. He's just been mowed down by the pitch roller. pic.twitter.com/H2TiZVUCpX https://t.co/4fVErlms6d — Football Tweet ⚽ (@Footballtweet) September 19, 2026

Valjak je udario fudbalera i oborio ga na zemlju, a zatim prešao preko njegovih nogu gotovo do struka. Vozač je odmah iskočio iz vozila i pokušao da podigne valjak i oslobodi Taunzenda. Na sreću, Englez je uspio da ustane i nastavi zagrijavanje.

Još nevjerovatnije, na kraju se našao i na terenu. Ušao je u igru kao rezervista u završnici meča, koji je Pračua dobio rezultatom 3:0.

Tovnsend se nakon utakmice oglasio na Instagramu i kroz šalu prokomentarisao čitavu situaciju.

"Ispostavilo se da gostovanje Stouku i nije bilo tako loše", napisao je bivši fudbaler Totenhema kasnije, našalivši se na svoj račun, prenosi B92.