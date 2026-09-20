Teška nezgoda: Autom udario baku (72) pa pobjegao, žena preminula na licu mjesta

Užasna saobraćajna nesreća desila se u Pančevu u subotu uveče, kada je nepoznati vozač udario baku koja je prelazila ulicu, usmrtio je na licu mjesta, a zatim pobjegao.

Više javno tužilaštvo u Pančevu izdalo je saopštenje u kojem obavještava javnost o detaljima nesreće.

Incident se desio oko 19.22 u naselju Skrobara, u ulici Maršala Tita, naspram kućnog broja 41, a smrtno je stradala S. M. (1955) iz Pančeva.

Kako je saopšteno, nepoznati vozač, upravljajući NN vozilom iz pravca Kačareva ka Pančevu, usljed neprilagođene brzine izgubio je kontrolu nad vozilom i prednjim dijelom vozila udario ženu, koja je prelazila kolovoz van obilježenog pješačkog prelaza.

Od zadobijenih povreda ona je preminula na licu mjesta.

Nakon saobraćajne nezgode, vozač je pobjegao, ne obavijestivši policiju, ne pozvavši Hitnu medicinsku pomoć i ne pruživši pomoć povrijeđenom licu.

Na lice mjesta je izašao dežurni javni tužilac Osnovnog javnog tužilaštva u Pančevu, koji je rukovodio uviđajem i preduzeo neophodne dokazne radnje.

Po nalogu Tužilaštva izdata je naredba za obdukciju tijela stradale i druge naredbe u cilju utvrđivanja svih okolnosti slučaja i identifikovanja NN vozača.

(Telegraf.rs)