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Čarape sa likom Ratka Mladića proizvodile se u Turskoj, reagovalo ministarstvo

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20.09.2026 08:15

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Чарапе са ликом Ратка Младића производиле се у Турској, реаговало министарство
Foto: Sandžak danas

Fotografije čarapa sa likom Ratka Mladića i oznakom "Made in Turkey" napravile su pravi haos na društvenim mrežama, ali su donijele i velike probleme za vlasnike fabrike u kojoj su proizvođene.

Poslije otkrića da se čarape proizvode u Turskoj, reagovalo je i Ministarstvo trgovine u Ankari, a vlasnici fabrike su se branili da nije baš sve tako kao što izgleda.

Na deklaraciji čarapa, osim Mladića i "Made in Turkey", stoji i "Blue Land Socks", što je naziv brenda za koji je malo ko znao. Inače, ove čarape su se prodavale u Srbiji za cijenu od nekoliko stotina dinara.

Ministarstvo u Ankari je saopštilo da su trgovinski inspektori 16. septembra 2026. godine izvršili nadzor u firmi u istanbulskom kvartu Bajrampaša, za koju se sumnjalo da proizvodi čarape.

Ратко Младић

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Inspektori nisu pronašli čarape sa likom Ratka Mladića u fabrici, a predstavnik firme je rekao da je pre par godina imao saradnju sa firmom "Blue Land" iz Srbije. On je takođe rekao da "nije prepoznao osobu na čarapama", ali da je onog momenta kad je saznao prekinuo proizvodnju.

Ministarstvo je objavilo da će podnijeti krivičnu prijavu, jer ima sumnje da je riječ o djelu "veličanje zločina i ratnog zločinca".

(Telegraf)

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čarape

Ratko Mladić

Turska

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