Napadnut Uroš Živković na šabačkom vašaru, odmah prekinuo nastup

Uroš Živković prije dvije večeri nastupio je na šabačkom vašaru, a svoj nastup je prekinuo nakon što ga je neko iz publike gađao.

Uroša je neko od gostiju iz šatora gađao ledom, zbog čega je on odmah prekinuo nastup i obratio se publici.

– Ajde sad da vidimo, neka se javi ko je gađao ledom? Da lijepo napusti šator, pa da idemo dalje – rekao je Uroš.

On se zatim obratio i momcima iz publike:

– Šta je bilo, momci? Pojela maca jezik...

Živković je nastavio da drži pridiku dečku koji ga je pogodio ledom.

– Nemojte da se glupirate, večeras smo došli da se provedemo ovdje, i ja sam tu zbog vas, da znate. Nemojte da glumite mangupe, jer kad treba, nema vas nigdje. Od 3.000 ljudi svi se lijepo ponašaju, samo se nađe jedan majmun da bude mangup – bjesnio je Uroš.

(Telegraf)