Janjuš udario Uroša metlom po glavi, nastao haos u Bijeloj kući

Autor:ATV redakcija
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Uroš Stanić otišao je u spavaću sobu i probudio Marka Janjuševića Janjuša koji je bio vidno nezadovoljan njegovim činom.
- Je l' mi bolje ovako? Sad sam prava plavuša. Sad ću da dođem. - rekao je Uroš Caru, a potom otišao kod Janjuša:
- Car te zove da jedeš. Rekao je da te probudim. - rekao je Uroš.
- Je*aću ti majku - rekao je Janjuš.
- Meni psuješ majku, a meni Car rekao da te budim - rekao je Uroš.
- Sad ću te ja ofarbati, ali u drugu boju. Još jednom li me samo probudiš. Budi me ko da treba transplantaciju noge - rekao je Janjuš.
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