Logo

Janjuš udario Uroša metlom po glavi, nastao haos u Bijeloj kući

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
21.09.2026 08:03

Komentari:

0
Јањуш ударио Уроша метлом по глави, настао хаос у Бијелој кући
Foto: Youtube / Elita

Uroš Stanić otišao je u spavaću sobu i probudio Marka Janjuševića Janjuša koji je bio vidno nezadovoljan njegovim činom.

- Je l' mi bolje ovako? Sad sam prava plavuša. Sad ću da dođem. - rekao je Uroš Caru, a potom otišao kod Janjuša:

- Car te zove da jedeš. Rekao je da te probudim. - rekao je Uroš.

- Je*aću ti majku - rekao je Janjuš.

- Meni psuješ majku, a meni Car rekao da te budim - rekao je Uroš.

- Sad ću te ja ofarbati, ali u drugu boju. Još jednom li me samo probudiš. Budi me ko da treba transplantaciju noge - rekao je Janjuš.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Uroš Stanić

Marko Janjušević Janjuš

Bijela kuća

Komentari (0)

Više iz rubrike

Лана Шкргатић хрватска пјевачица чека бебу у петој деценији

Scena

Hrvatska pjevačica u 46. godini čeka bebu: Desilo se „malo čudo“

3 h

0
Преминуо Пресли Гербер (27), син Сидни Крафорд

Scena

Preminuo Presli Gerber (27), sin Sidni Kraford

4 h

0
"Није то доживио" Александра се ускоро удаје, а Саша Поповић имао је само једну жељу: "То је најболније"

Scena

"Nije to doživio" Aleksandra se uskoro udaje, a Saša Popović imao je samo jednu želju: "To je najbolnije"

14 h

0
Жао ми је, али не желим да излазим са губитником: Дјевојка објавила списак услова за мужа

Scena

Žao mi je, ali ne želim da izlazim sa gubitnikom: Djevojka objavila spisak uslova za muža

15 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

11

29

Peking i Vašington usvojili dijalog o vještačkoj inteligenciji

11

24

Obilježavanje Dana i krsne slave opštine Višegrad - prisustvuje predsjednik Vlade

11

23

Buljubašiću 10 godina za ubistvo beskućnika

11

22

Kćerka Sindi Kraford o svom bratu: "Roditelji su krili problem, osjećao je sramotu"

11

18

"Moskva se nada nastavku trilateralnih pregovora"

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima