Debakl kakav se ne pamti: Mercov CDU nije prošao cenzus, AfD osvojila 38,2 odsto

Na pokrajinskim izborima u njemačkoj pokrajini Meklenburg-Zapadna Pomeranija, konzervativna Hrišćansko-demokratska stranka /CDU/ osvojila je svega 4,9 odsto glasova, što je najgori izborni rezultat u 81-godišnjoj istoriji partije i težak udarac za njenog lidera Fridriha Merca, pokazuju preliminarni rezultati.

CDU nije uspio da pređe cenzus od pest odsto, čime je prvi put ostao bez mjesta u nekom njemačkom pokrajinskom parlamentu, prenosi DPA.

AfD je pobijedio sa 38,2 odsto glasova, više nego dvostruko više u odnosu na 16,7 odsto koliko je stranka osvojila prije pet godina. Ovim je ova pratija ostvarila svoju drugu pobjedu u samo dvije sedmice.

Socijaldemokrate /SPD/ lijevog centra zauzele su drugo mjesto sa 35,5 odsto.

Stranka Ljevica završila je na trećem mjestu sa 6,5 odsto, dok su Zeleni osvojili 5,7 odsto i zadržali svoje mjesto u parlamentu.

Populistički Savez Sare Vagenkneht "za dlaku" je ostao ispod cenzusa sa 4,8 odsto osvojenih glasova.

AfD će imati 32 poslanika u novom parlamentu koji broji 71 mjesto, u poređenju sa 29 mjesta za SPD i po pet za Ljevicu i Zelene.

U međuvremenu, u Berlinu /koji je i grad i pokrajina/, Ljevica je ostvarila ubjedljivu pobjedu sa rekordnih 25,7 odsto osvojenih glasova, znatno ispred CDU-a koji je osvojio 18,8 odsto,saopšteno je iz pokrajinske izborne komisije.

AfD je zauzeo treće mjesto sa 16,3 odsto glasova, a slijede ga Zeleni sa 14,3 odsto i SPD sa 12,1 odsto, što je najlošiji rezultat te stranke ikada na pokrajinskim izborima u Berlinu, prenosi Srna.