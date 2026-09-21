Zapad traži povod za sukob sa Rusijom prikrivajući nesposobnost da riješi sopstvene probleme, ocijenio je slovački premijer Robert Fico.

"Vojna retorika Zapada i potraga za povodom za vojni sukob sa Rusijom imaju za cilj da prikriju nesposobnost liberalnog svijeta da se suoči sa tako fundamentalnim izazovima kao što su cijene i snabdijevanje energentima i gorivom, kao i ilegalne migracije", napisao je Fico na "Fejsbuku".

Fico je napomenuo da neće dozvoliti da slovačke trupe budu uvučene u bilo kakav vojni sukob koji bi izazvala neka članica NATO-a.

Predsjednik Rusije Vladimir Putin rekao je ranije da NATO, povećavanjem svojih vojnih budžeta, podstiče globalnu militarizaciju i trku u naoružanju.

On je ocijenio da je to podstaknuto lažnim tvrdnjama o navodnoj ruskoj prijetnji – narativima koje zapadne elite koriste kako bi izvukle novac od poreskih obveznika i opravdale sopstvene ekonomske promašaje, prenosi Srna.