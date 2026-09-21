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Fico: Zapad traži povod za vojni sukob sa Rusijom

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21.09.2026 08:13

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Словачки премијер Роберт Фицо присуствује састанку са руским предсједником Владимиром Путином у Великом Кремљовом дворцу у Москви, у суботу, 9. маја 2026. године, током прославе 81. годишњице побједе Совјетског Савеза над нацистичком Њемачком у Другом свјетском рату.
Foto: Tanjug/Ramil Sitdikov/Pool Photo via AP

Zapad traži povod za sukob sa Rusijom prikrivajući nesposobnost da riješi sopstvene probleme, ocijenio je slovački premijer Robert Fico.

"Vojna retorika Zapada i potraga za povodom za vojni sukob sa Rusijom imaju za cilj da prikriju nesposobnost liberalnog svijeta da se suoči sa tako fundamentalnim izazovima kao što su cijene i snabdijevanje energentima i gorivom, kao i ilegalne migracije", napisao je Fico na "Fejsbuku".

Fico je napomenuo da neće dozvoliti da slovačke trupe budu uvučene u bilo kakav vojni sukob koji bi izazvala neka članica NATO-a.

Predsjednik Rusije Vladimir Putin rekao je ranije da NATO, povećavanjem svojih vojnih budžeta, podstiče globalnu militarizaciju i trku u naoružanju.

On je ocijenio da je to podstaknuto lažnim tvrdnjama o navodnoj ruskoj prijetnji – narativima koje zapadne elite koriste kako bi izvukle novac od poreskih obveznika i opravdale sopstvene ekonomske promašaje, prenosi Srna.

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Tagovi :

Robert Fico

Slovačka

Rusija

Zapad

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