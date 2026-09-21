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Djevojka (25) ubijena u Grčkoj: Našli je u lokvi krvi na biciklističkoj stazi

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21.09.2026 08:16

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Ротација или спин је кружно кретање објекта око централне осе. Равна фигура може да се ротира било у смјеру казаљке на сату или супротно од казаљке на сату око окомите централне осе која пресеца било где унутар или изван фигуре. Чврста фигура има бесконачан број могућих централних оса и праваца ротације.
Foto: Pixabay/geralt

Djevojka (25) brutalno je ubijena sinoć u Grčkoj, u Igumenici, a za zločin se tereti njen bivši dečko (27).

Djevojka je pronađena kako leži u krvi na biciklističkoj stazi, a osumnjičeni mladić navodno je priznao policiji da je pre ubistva došlo do žestoke svađe zbog finansijskih nesuglasica između njih.

"Dugovala mi je 2.000 evra", navodno je tvrdio.

Kako je rekao policajcima, potom ju je nekoliko puta udario preklopnim nožem po vratu, nanijevši joj smrtonosne povrede. Dvadesetpetogodišnjakinja je nešto kasnije pronađena krvava i bez svijesti, a ekipa Hitne pomoći je po dolasku na lice mjesta mogla samo da konstatuje smrt.

Raskinuli su prije mjesec dana

Prema informacijama, 27-godišnjak i 25-godišnjakinja su ranije bili u vezi, međutim raskinuli su prije oko mjesec dana, a nadležni organi sada ispituju i istoriju njihovog odnosa u okviru istrage o događajima koji su prethodili ubistvu.

Grčki mediji pišu da je 27-godišnjak u početku lažno naveo da su, dok se nalazio na biciklističkoj stazi sa bivšom partnerkom, napala četvorica muškaraca čija su lica bila prekrivena, a koji su potom pobjegli.

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Kasnije je, međutim, priznao da ju je, nakon njihove svađe, nekoliko puta ubo nožem, koji je potom bacio prilikom bekstva. Nešto kasnije policajci su uspeli da ga pronađu.

Policajci su 27-godišnjaka pronašli sa povredama grudnog koša, koje je, prema informacijama, sam sebi nanio, ubrzo nakon što je telefonom pozvao Operativni centar Uprave policije.

Najpijre je vozilom Hitne pomoći prevezen u Urgentni centar u Igumenici radi pružanja prve pomoći, a zatim u Opštu bolnicu Filijata, gdje je hospitalizovan van životne opasnosti.

Poziv nadležnim organima upućen je u 21:44, pet minuta nakon prvog obavještenja policije o 25-godišnjakinji, pri čemu 27-godišnjak u tom trenutku nije mogao da odredi tačnu lokaciju na kojoj se nalazio.

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Grčka

ubijena djevojka

Ubistvo

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