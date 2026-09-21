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Konačno rješenje za parking kod UKC-a: Otvoreno 550 novih mjesta

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21.09.2026 09:22

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Гаража УКЦ
Foto: ATV

Projekat izgradnje garaže Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske nastavljen je nakon višegodišnjeg čekanja, a prva etaža sa 550 parking mjesta od danas je stavljena na raspolaganje radnicima i pacijentima.

Ovu informaciju, objavio je vršilac dužnosti direktora UKC-a Republike Srpske dr Nikola Šobot.

„Ovo je važan korak ka lakšem funkcionisanju UKC-a, većem komforu pacijenata i boljim uslovima za sve koji dolaze u našu ustanovu“, naveo je Šobot.

On je dodao da će uskoro biti otvorena i nova parking mjesta na ostalim etažama garaže.

„Ovo je samo jedan u nizu projekata UKC-a Republike Srpske“, poručio je Šobot.

Kako je ranije za ATV rekao Šobot, uskoro bi trebalo da bude otvorena i druga etaža sa 670 mjesta.

"Od ponedjeljka, ja se nadam da otvaramo 550 mjesta u garaži UKC-a. Jedna etaža je u pitanju. Godine su prošle da se pokrene nešto sa mrtve tačke i to smo uspjeli da otkočimo i ide to svojim tokom. Prva etaža je gotova, otvaramo je za korištenje. Kroz mjesec dana ide i druga etaža sa 670 mjesta. Mislim da od ponedjeljka UKC neće imati problem sa parkingom koji je imao", rekao je Šobot.

Garaža UKC

Šobot kaže da su uspjeli sanirati i postojeće parkinge.

"Godina smo imali problem parkinga, ali i to smo riješili, odnosno rješavamo. Sanirali smo parking ispred Infektivnog, ispred južnog krila i to sada izgleda onako kako treba biti ispred jednog kliničkog centra", kaže Šobot.

Broj ljudi koji dnevno prođe kroz UKC, najbolje pokazuje razmjere problema koje je pravio parking.

"To je jedan mali grad. Mi imamo blizu 4.000 zaposlenih, i 5.000 ambulantnih pacijenata prođe svaki dan. 1.200 ljudi leži, tu su posjete... to je jedna ogromna količina ljudi koja prolazi kroz UKC i to zahtijeva jedan visok stepen organizacije", kaže Šobot.

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UKC Republike Srpske

Nikola Šobot

Garaža

garaža UKC RS

Republika Srpska

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